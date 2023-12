Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2023 annunciano che sarà un periodo positivo per Sagittario, Acquario e Bilancia, i quali occuperanno il podio della classifica, le cose andranno invece meno bene per i Pesci.

Previsioni astrologiche dell'amore con classifica settimana dal 18 al 24: Sagittario in vetta alla classifica

1° Sagittario: siete il segno più fortunato in amore questa settimana, grazie al Sole e a Venere che ti rendono magnetico e affascinante. Potete conquistare chi volete con il vostro carisma e la simpatia.

Se siete in coppia, vivrete momenti di grande intesa e passione con il partner. Se siete single, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore.

2° Bilancia: sarete travolti dalla passione grazie a Marte che vi spinge a osare e a vivere le emozioni senza freni. Se siete in coppia, sperimenterete nuove sensazioni con il partner e riscoprirete il piacere di stare insieme. Se siete single, attirerete le attenzioni di molte persone, ma potreste anche avere una cotta per qualcuno che conoscete da tempo.

3° Acquario: fase di grande armonia e complicità con il partner, grazie a Giove e Saturno che vi aiutano a consolidare il vostro legame. Se siete single, siate aperti a nuove conoscenze.

Potreste fare una bella amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

4° Leone: siete molto riflessivi e farete dei bilanci sul rapporto di coppia, grazie al Sole e a Venere in Sagittario che vi invitano a valutare i pro e i contro della vostra relazione. Se siete in coppia, potreste avere dei dubbi o delle insoddisfazioni da esprimere al vostro partner.

Se siete single, potreste sentire il bisogno di fare chiarezza sui vostri sentimenti e sulle vostre aspettative.

5° Ariete: pronti a rischiare e a mettervi in gioco in amore, grazie a Marte in Bilancia che vi rende audaci e intraprendenti. Se siete in coppia, cercate di ravvivare la vostra relazione con delle novità e delle sorprese.

Se siete single, non avete paura di fare il primo passo e di dichiararvi a chi vi piace.

6° Vergine: siete decisi a dire quello che sentite e a fare delle scelte importanti in amore, grazie a Mercurio in Sagittario che vi spinge a essere sinceri e diretti . Se siete in coppia, potreste avere una conversazione decisiva con il partner che può portare a un cambiamento importante. Se siete single, potreste fare una dichiarazione d’amore a una persona che vi interessa da tempo.

7° Toro: fase di cambiamento e di trasformazione in amore, grazie a Urano che vi porta a modificare le vostre abitudini e le vostre convinzioni. Se siete in coppia, potreste vivere delle situazioni impreviste o delle sfide con il partner che vi metteranno alla prova.

Se siete single, potreste avere un colpo di fulmine per una persona diversa dal vostro tipo ideale.

8° Gemelli: indecisi e confusi in amore, a causa Nettuno in Pesci che vi rende più sensibili e vulnerabili. Se siete in coppia, potreste avere delle difficoltà a capire cosa volete veramente dal vostro partner e cosa vi aspettate dalla vostra relazione. Se siete single, potreste avere delle illusioni o delle delusioni.

9° Bilancia: situazione delicata e complessa in amore, grazie a Plutone in Capricorno che vi porta a confrontarti con delle questioni irrisolte o dei problemi nascosti. Se siete in coppia, potreste avere dei conflitti o delle tensioni con il vostro partner che potrebbero portare a una rottura.

Se siete single, potreste essere tentati da una relazione clandestina o pericolosa.

10° Cancro: agitato e nervoso a causa di Marte in opposizione che vi rende più impulsivi e irritabili. Se siete in coppia, potreste avere delle discussioni o delle incomprensioni con il partner che potrebbero minare la vostra armonia. Se siete single, potreste essere attratti da una persona che non vi corrisponde o che vi fa soffrire.

11° Capricorno: distaccati e freddi in amore a causa di Venere in Sagittario che vi rende più razionali e critici. Se siete in coppia, potreste avere delle divergenze o delle lontananze con il partner che potrebbero creare del distacco. Se siete single, potreste essere troppo esigenti o selettivi e perdere delle occasioni interessanti.

12° Pesci: siete il segno meno fortunato in amore questa settimana, a causa di Mercurio in Sagittario che vi rende più confusi e indecisi. Se siete in coppia, potreste avere delle difficoltà a comunicare o a capire il partner e le sue esigenze. Se siete single, potreste essere timidi o insicuri e non riuscire a esprimere i vostri sentimenti.