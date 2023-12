Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti, novità, nuovi propositi e desideri, ma anche di opportunità e crescita. Gli astri saranno in continuo movimento, ogni volta in nuove configurazioni ma sempre in grado di regalare nuove energie e influenze nella vita di ogni simbolo astrologico.

A tal proposito approfondiamo che cosa dice l'oroscopo dell'anno 2024, con l'amore, il lavoro e la fortuna protagonisti assoluti.

Previsioni astrali per il 2024, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Il 2024 si prospetta come un anno ricco di opportunità con crescita in vari settori della vita.

Gennaio inizierà in modo intenso, potrebbe presentare delle problematiche, ma il vostro carattere vi darà la forza di superarle. Febbraio e marzo saranno mesi di romanticismo: nuove passioni e possibilità di fare incontri significativi, se single. Agosto, settembre, ottobre e novembre porteranno progetti importanti, come matrimoni o accordi lavorativi, consolidando relazioni o portando a nuove prospettive. Dicembre infine sarà un periodo di riflessione, ma da gennaio 2025 si intravede un nuovo miglioramento, aprendo le porte a nuove esperienze amorose. Segnatevi la data del 18 agosto 2024: sarà un momento cruciale che potrebbe influenzare positivamente il vostro percorso di vita.

Toro - Anno di rinascita generale per tanti del segno.

Per tanti Toro infatti, l’amore sarà come un giardino fiorito già a partire dai primi sei mesi. gennaio e maggio porteranno stabilità e momenti romantici. A novembre invece, un legame speciale potrebbe riformarsi. Ricordate la data del 5 maggio: sarà un giorno magico da vivere al massimo. Nel lavoro, l’inizio dell’anno sarà tranquillo, ma a giugno potreste ricevere una proposta interessante.

Settembre e ottobre saranno mesi di crescita professionale. La vostra determinazione vi guiderà verso il successo. La fortuna vi accompagnerà grazie alla vostra stella guida luminosa a giugno. Preparatevi per un evento favorevole.

Gemelli - L’energia dei Gemelli sarà come una brezza fresca quest’anno. Maggio e giugno porteranno nuove connessioni e incontri intriganti.

A settembre, potreste trovare un’anima gemella inaspettata. Ricordate di segnare il 14 febbraio sul calendario: potrebbe essere un giorno speciale. Nel lavoro, l’inizio dell’anno sarà dinamico, con opportunità di crescita. A giugno, un progetto creativo potrebbe sbocciare. Agosto e settembre saranno mesi di svolta professionale. La vostra dedizione e impegno porteranno risultati positivi. La fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Giove e Saturno, che agevoleranno molte situazioni. Preparatevi per un’opportunità inaspettata.

Cancro - Anno piuttosto ballerino, questo 2024, con diversi cambiamenti ma anche difficoltà. In tanti potranno contare sul sostegno della famiglia, ma assolutamente da evitare di essere troppo insicuri.

Gennaio e febbraio saranno mesi di malinconia, e potrebbero riaffiorare dal passato pensieri e ricordi. Marzo e aprile saranno mesi di cambiamento, si dovranno affrontare delle novità. Maggio e giugno saranno mesi di amore e di affetto, sarà facile approfondire il legame con il partner o trovare l’anima gemella. Luglio e agosto saranno mesi da dedicare al fisico ma anche al lavoro e alle responsabilità, svolgendo i compiti con professionalità. L'ultima parte dell'anno sarà preparazione, molti faranno il punto della situazione, pianificando il nuovo anno.

Leone - Il 2024 sarà un anno di grandi fatiche, ma anche di belle opportunità. Gli astri saranno in movimento, portando nuove influenze. L’inizio dell’anno vi vedrà ancora un po’ affaticati.

Gli impegni saranno tanti e tra le numerose attività da seguire potreste ritrovarvi con la lingua a penzoloni. Probabilmente dovrete trovare un modo più efficace di gestire il tempo e, in alcuni casi, ridefinire le priorità. Un vero e proprio giro di boa arriverà dal 26 maggio in poi, quando Giove, il pianeta della fortuna passerà in Gemelli, regalando tanta voglia di relax, divertimento e occasioni fortunate. Sarete ottimisti, allegri e pimpanti, in barba a Urano che continuerà a essere disarmonico. Gli ultimi mesi dell’anno scorreranno con facilità e potrete superare eventuali problemi.

Vergine - L’anno 2024 porterà un periodo di equilibrio e armonia per molti nati nel segno della Vergine.

La vostra natura diplomatica e gentile vi aiuterà a gestire le relazioni con grazia. Da marzo a inizio giugno potrebbero esplodere diversi momenti romantici e nuove esperienze a livello relazionale. A settembre, potreste fare una scelta importante. Ricordate la data del 20 ottobre: sarà un giorno significativo per l’amore. L'estate 2024 sarà tranquilla, ma a fine agosto potreste ricevere opportunità interessanti riguardanti il settore lavorativo. Da fine settembre a inizio dicembre il periodo sarà di crescita economica. La vostra abilità di bilanciare le varie esigenze vi porterà successo. Fortuna regalata da Giove e Venere a fine anno: i sogni saranno dalla vostra parte, portando belle opportunità.

Il 2024 per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il nuovo anno porterà una crescita dei buoni propositi e tanta voglia di avventura per i nati nel segno della Bilancia. La vostra natura indole calma e tranquilla vi aiuterà a superare ostacoli che farebbero impallidire chiunque. Parlando d'amore, Maggio e giugno favoriranno relazioni importanti, alcune destinate a durare per sempre. A settembre, potreste fare scelte interessanti in merito a situazioni legate al cuore. Prendete nota: la giornata del 20 ottobre 2024 porterà in dono qualcosa di indimenticabile. Il lavoro a inizio anno sarà tranquillo, ma già da maggio potreste ricevere opportunità interessanti. Settembre e ottobre saranno mesi di crescita professionale.

Fortuna in arrivo da metà autunno: Luna e Venere saranno schierati verso il vostro segno generando influssi fortunati fautori di ottime prospettive.

Scorpione - L’anno che verrà sarà un periodo di profonda trasformazione per i nati nel segno dello Scorpione. La vostra intensità emotiva e la capacità di affrontare le avversità vi guideranno attraverso tutto l'anno. Nell’amore, maggio e giugno porteranno momenti di sensualità e rivelazioni inedite. A settembre, potreste fare scelte importanti riguardo alle relazioni. Ricordate la data del 10 novembre: sarà un giorno tutto da sfruttare, per molti nativi. Nel lavoro invece, l’inizio dell’anno potrebbe essere impegnativo, ma a giugno potreste ricevere opportunità interessanti.

Settembre e ottobre saranno mesi ottimi per fare esperienze. La dea bendata sarà dalla vostra parte grazie a gennaio, aprile e dicembre.

Sagittario - L’anno che sta per arrivare porterà buone notizie ai nati nel segno del segno. Sotto alcuni aspetti, tipo famiglia, lavoro, e in parte l'amore, ci sarà da lavorare molto, su questo non ci sono dubbi, ma alla fine dei conti molti riusciranno a vedere dei buoni risultati. Nell’amore, maggio e giugno porteranno una fase di evoluzione e rivelazioni. A settembre, potreste fare scelte importanti riguardo alle relazioni. Ricordate la data del 10 novembre: sarà un giorno significativo per l’amore. Nel lavoro, l’inizio dell’anno potrebbe essere impegnativo, ma a giugno potreste ricevere in invito o una richiesta interessante il settore professionale.

La vostra determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli. La fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Plutone, il vostro pianeta guida. Preparatevi per un anno di profondo cambiamento.

Capricorno - L’anno in arrivo regalerà un periodo di rivoluzione per i nati nel segno del Capricorno. Tante trasformazioni e decisioni vi attendono nei prossimi mesi. Nell’amore, gennaio porterà tanto amore e emozioni. Fino a marzo, nuoterete nella felicità. Da luglio, ci saranno cambiamenti e trasformazioni significative nelle relazioni sentimentali. Alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta di matrimonio che cambierà la vita per sempre. Nel lavoro, sfruttate la vostra cerchia di amicizie. Febbraio sarà un buon momento per stringere rapporti professionali.

Gli amici saranno indispensabili quest’anno. La fortuna vi accompagnerà, soprattutto a febbraio. Preparatevi per un anno di crescita e opportunità.

Acquario - I 12 mesi del nuovo anno promettono molto bene. Avrete modo di stabilire relazioni durature sia in amore che in amicizia. La stagione estiva sarà particolarmente intensa, con storie destinate a non morire mai. La vostra natura perfezionista vi guiderà nella scelta del partner. Nel lavoro, l’inizio potrebbe essere discreto, ma tra maggio e giugno ci saranno trattative cruciali. Attorno al 25 giugno, un accordo importante verrà concluso. Il cielo di fine anno sarà promettente, con nuove opportunità in arrivo. La fortuna sarà dalla vostra parte grazie alla positiva influenza di Giove.

Tenete a mente la data del 6 maggio e preparatevi per un periodo di buone notizie.

Pesci - L’Oroscopo dell'anno 2024 promette molto bene per voi del segno Pesci. Avrete modo di stabilire relazioni durature sia in amore che in amicizia. La stagione estiva sarà particolarmente intensa, con storie destinate a durare. La vostra natura sognatrice e sensibile vi guiderà attraverso questo anno. Nel lavoro, l’inizio potrebbe essere discreto, ma tra maggio e giugno ci saranno trattative cruciali. Attorno al 25 giugno, un accordo importante verrà concluso. Il cielo di fine anno sarà promettente, con nuove opportunità in arrivo. La fortuna sarà di scena in autunno. Tenete a mente la data del 6 ottobre e gongolate.