Gli appartenenti al segno della Bilancia trascorreranno una settimana interessante nel periodo che va dal 18 al 24 dicembre. Le previsioni astrologiche di coloro che sono in coppia consigliano di pensare maggiormente a sé stessi, mentre i cuori solitari potranno invece pensare al proprio benessere fisico. Per quel che riguarda le vicende lavorative sarà necessaria una buona dose di pazienza.

Bilancia: l'amore di coppia

I nati sotto il segno della Bilancia dovranno pensare maggiormente a loro stessi evitando di pensare troppo agli altri. Coloro che sono in coppia potrebbero passare qualche giornata con il loro partner, questa cosa sarà particolarmente apprezzata anche se non rasserenerà in maniera definitiva l'ambiente.

Alcuni scontri rimarranno infatti indelebili nella mente della coppia e non sarà sufficiente qualche momento passato insieme per farli sparire.

Il punto della situazione per i single

I single tenderanno ad isolarsi e a trascorrere delle giornate all'insegna della serenità e del benessere fisico, evitando in maniera particolare di pensare al loro attuale status. Qualche incontro potrebbe anche verificarsi ma non sarà certamente sufficiente per iniziare una relazione o per far pensare a qualcosa di serio e concreto. Il divertimento in sostanza non sarà contemplato in questa settimana, si preferiranno altre attività ritenute più confacenti al momento che si sta vivendo.

La sfera lavorativa

Per i nati sotto il segno della Bilancia il lavoro risulterà essere fondamentale.

Bisognerà però lasciare da parte alcune situazioni e alcuni atteggiamenti che potrebbero risultare estremamente dannosi. Qualche problema arriverà anche dal comportamento di alcuni colleghi che non mancheranno di creare delle polemiche che francamente potrebbero anche risparmiarsi. La pazienza sarà un elemento determinante e bisognerà avere la capacità di non innervosirsi troppo davanti ad alcune provocazioni.

Alcune caratteristiche generali del segno della Bilancia

I nati nel segno della Bilancia tengono molto al proprio corpo e se ne occupano in maniera particolare da un punto di vista estetico. Reputano particolarmente importante il contatto fisico e difficilmente riescono a vivere in maniera serena senza una relazione importante e duratura.

Coloro che appartengono a questo segno danno un'importanza fondamentale all'amicizia e al legame che li unisce alle persone a loro più care e non se ne staccherebbero per nulla al mondo. Sono persone che non cercano necessariamente sicurezza ma in alcuni casi hanno bisogno del parere positivo degli altri.