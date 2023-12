Le previsioni astrologiche di Capodanno 2024 ci indicano che il Sagittario potrebbe essere eccessivamente nervoso, l'Acquario potrebbe vivere una serata sfrenata, mentre il Capricorno vorrebbe andare a letto velocemente.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete, si parte!

Ci potrebbe stare un bel viaggetto, magari con una meta esotica. Sarebbe il degno completamento dell'anno trascorso e un ottimo modo per affrontare quello nuovo. Fate solamente attenzione a non esagerare con qualche litigio di troppo, ma non temete perché la vostra passione a letto farà passare tutti i malintesi.

Toro, una cena luculliana

Le vostre intenzioni saranno davvero ottime, l'obiettivo sarà quello di prendere per la gola il vostro partner. Non baderete a spese e punterete a preparare un cenone davvero appetitoso e pieno di dettagli romantici. Farete un gran figurone, si prospetterà poi una nottata davvero passionale.

Gemelli, che la festa abbia inizio

L'idea sarà quella di creare un'atmosfera festosa che faccia divertire voi e la vostra comitiva. Il vostro intento sarà quello di organizzare tutto ciò a casa ma non è da trascurare il fatto che qualche amico vi possa convincere a spostare tutto in un locale. Gli ingredienti saranno sempre gli stessi ma magari ci potrebbe essere un tocco di trasgressione in più.

Cancro, tutti a casa!

Restare in casa non significa non volersi divertire o trascorrere delle ore liete con i propri amici o con i rispettivi fidanzati, è solamente un modo più tranquillo e sereno per affrontare il fatidico giorno del Capodanno. Non fatevene un cruccio, ci saranno molte persone che la pensano come voi e vi faranno una festante compagnia.

Leone, finalmente Capodanno

La vostra gioia di fare festa si completa senza mezze misure con questo particolare e storico giorno dell'anno. Da settimane avete previsto tutto e soprattutto organizzato ogni dettaglio. La cena di San Silvestro sarà come al solito impeccabile e il dopo cena sarà nella bocca degli altri partecipanti per diversi mesi.

Divertitevi e non pensate ad altro.

Vergine, solo passione

Il vostro modo di festeggiare il Capodanno sarà ampiamente riconoscibile. Una cenetta diversa e magari più ricca, ma senza troppi fronzoli o ricercatezze. Il vostro piatto forte sarà però legato al romanticismo, alla passione e alla sensualità che metterete nei confronti del vostro attuale partner. Sarà una nottata indimenticabile. A proposito se siete single adoperatevi in maniera concreta per non rimanere soli. A buon intenditor poche parole.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia, sfogo alle emozioni

Avrete come sempre la voglia e il bisogno di trascorrere questi momenti con le persone a voi più care, è un modo per stare sereni e rilassati accanto agli affetti che vi fanno sentire maggiormente al sicuro.

Il cenone dovrà essere come sempre inappuntabile, ma a questo penserete voi e non ci saranno sicuramente problemi di sorta.

Scorpione, divertimento e follia

Sarà un momento particolarmente stravagante e ricco di divertimento. Concedetevi quella sana follia che comunque alberga nel vostro animo per gran parte dei giorni dell'anno. Lasciatevi andare, come sempre le vostre emozioni e il vostro istinto non tradiranno la voglia di allegria e spensieratezza. Attenzione solamente a scegliere le persone giuste, basta poco a farvi andare tutto di traverso.

Sagittario, troppo nervosismo

Rilassatevi e prendete questo giorno come tutti gli altri, non dovete per forza festeggiare in maniera spropositata o fare cose sopra le righe.

Lasciate da parte un po' di nervosismo e prendete tutto più alla leggera. Potrebbe non essere una festa indimenticabile ma sicuramente vi farà acquisire di nuovo consapevolezza e fiducia nei vostri mezzi. Metteteci tutta la grinta possibile.

Capricorno, Capodanno? No grazie

Non siete propriamente amanti di questa ricorrenza e di questa tradizione. Se la giornata passasse velocemente, e senza colpo ferire, farebbe la vostra gioia. L'idea come al solito sarebbe quella di andare velocemente a letto ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Almeno il classico brindisi concedetevelo e non si sa mai, magari qualche altra ora rimarrete svegli catturati dall'atmosfera e da qualche ricordo.

Acquario, si balla!

Per quelli di voi che amano ballare sarà una serata fantastica e sfrenata. Adorate buttarvi in mezzo a canti e balli, l'occasione quindi sarà davvero ghiotta. Non vedete l'ora di trascorrere questa festa con gli amici, in mezzo alla confusione e brindando all'arrivo del nuovo anno. Come al solito aggiungerete alla serata anche un po' di pepe, ovviamente quello non guasta mai.

Pesci, tutto si risolve

Se siete in coppia potrebbe esserci qualche tensione iniziale che verrà però spazzata via da un'atmosfera romantica che spariglierà tutte le carte in tavola. Il cenone che avete sapientemente organizzato e preparato sarà un toccasana per tutti i vostri momenti di nervosismo. C'è solo da augurarvi buon divertimento. Se non siete in coppia trascorrerete un Capodanno in tranquillità, magari insieme agli amici più cari.