L'oroscopo di domani 28 dicembre rivela una giornata piuttosto pungente per la Vergine, che si ritroverà ad avere dei problemi sentimentali. Andrà meglio ai Leone, primi in classifica, i quali ritroveranno complicità e passione. Scopriamo le previsioni astrologiche della giornata su amore, lavoro e salute con classifica.

I primi quattro segni con giornata top

1° Leone - Amore: le cose sono molto positive. La vostra relazione è piena di passione e complicità. Godetevi questo momento di felicità. Lavoro: potreste avere delle buone idee che potrebbero portare a dei risultati concreti.

Non avete paura di mettervi in gioco e di proporre le vostre idee. Potreste ricevere una promozione. Salute: giornata ideale per prendersi cura del proprio aspetto.

2° Sagittario - Amore: siete ottimisti e fiduciosi. Sarete in grado di conquistare il cuore di chi vi piace. La vostra relazione sarà divertente e avventurosa. Lavoro: saprete comunicare le vostre idee in modo chiaro e conciso. Presto otterrete il successo che meritate. Salute: riposate.

3° Acquario - Amore: giornata romantica per i single, che potrebbero incontrare una persona speciale. Le coppie consolidate possono vivere un momento di grande passione. Lavoro: giornata positiva per i lavoratori del settore tecnologico, che potranno ottenere un successo importante.

Salute: vi sentite bene.

4° Pesci - Amore: vi sentirete sicuri di voi stessi e del vostro partner. Il romanticismo non mancherà, mentre i single dovranno uscire di casa e frequentare posti nuovi. Lavoro: giornata positiva per i professionisti del settore sociale, che potranno aiutare chi ne ha bisogno. Salute: la vostra mente sarà meno stressata del solito.

I segni con giornata nella media

5° Ariete - Amore: l'amore vi rende più socievoli e affascinanti. È un buon momento per conoscere nuove persone o fare nuove amicizie. Giornata ideale per trascorrere del tempo insieme e rafforzare il vostro legame di coppia. Lavoro: potreste essere brillanti e creativi, e riuscirete a portare a termine i vostri progetti con successo.

Salute: sarete po' stanchi e insofferenti, ma la carica di energia che avete dentro vi permetterà di superare questi momenti.

6° Cancro - Amore: le cose sentimentali sono abbastanza tranquille. Anche se non ci sono grandi novità la vostra relazione risulta stabile e serena. Godetevi questo momento di pace e lasciatevi andare. Lavoro: potreste avere delle difficoltà a concentrarvi. Cercate di trovare un modo per rilassarvi e liberare la mente. Salute: cercate di rilassarvi e di prendervi cura di voi stessi. Potreste provare a fare una passeggiata all'aria aperta o ascoltare un po' di musica.

7° Bilancia - Amore: sarete romantici e affascinanti. I cuori solitari potrebbero essere in grado di trovare il partner ideale.

Se siete in coppia, la vostra relazione sarà armoniosa e serena, anche se vorreste maggiore azione. Lavoro: siete in grado di negoziare e di trovare soluzioni comprensive. Tendete a dare il massimo sotto pressione. Non esagerate con le spese. Salute: siete in buona forma fisica, ma cercate di dormire di più.

8° Gemelli - Amore: vi sentirete più socievoli e comunicativi. Se siete single, sarete in grado di conoscere nuove persone. Se siete in coppia, la vostra relazione sarà divertente e vivace. Lavoro: potreste avere delle responsabilità in più. Non avete paura di chiedere aiuto ai vostri colleghi. Salute: siete in buona forma fisica, ma attenzione a non stressarvi.

I segni ultimi in classifica

9° Toro - Amore: siete alla ricerca di un partner che vi comprenda e vi ami per quello che siete. Lavoro: siete concentrati e produttivi, ma potreste sentirvi un po' stressati. Salute: siete in una fase di riflessione e introspezione. La Luna vi invita a prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente.

10° Capricorno - Amore: giornata un po' sottotono per i single, che potrebbero sentirsi un po' insicuri. Le coppie consolidate potrebbero avere qualche piccolo problema. Lavoro: giornata positiva per i lavoratori del settore finanziario, che potranno ottenere un successo importante. Salute: potreste accusare un po' di stress.

11° Vergine - Amore: giornata pungente.

Siete in cerca di un partner che vi entusiasmi e che vi supporti. Chi è in coppia non si sente capito e questo potrebbe causare litigi. Lavoro: in questo settore le cose andranno bene, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo critici. Date la precedenza ai compiti impegnativi. Salute: fate attenzione a non esagerare con il lavoro.

12° Scorpione - Amore: ci vuole più passione e ignoto in un rapporto di coppia. Se foste single, sareste attratti da persone misteriose e affascinanti. Lavoro: siete nelle condizioni di potervi concentrare sui vostri obiettivi e di provare a raggiungere il successo. Tuttavia, dovete fare attenzione a non essere troppo aggressivi. Fatevi guidare dai consigli di chi ha già ottenuto ciò che vorreste. Salute: fate una bella passeggiata e cercate di non esagerare con il cibo spazzatura.