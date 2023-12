L'oroscopo di giovedì 28 dicembre è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. Sarà una giornata di grandi cambiamenti da tutti i punti di vista. Il transito dei pianeti metterà in evidenza la situazione lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Segni come Gemelli e Scorpione dimostreranno tutto il loro amore verso il partner, mentre altri come Acquario e Ariete prenderanno le distanze.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 dicembre. È presente anche una classifica che può aiutare a concentrarsi sul quadro generale.

La classifica del 28 dicembre secondo l'oroscopo del giorno

Capricorno (1° posto): le stelle vi premieranno. Raggiungerete il primo posto della classifica con grande facilità. Vivrete una giornata serena e divertente. Il ritorno al lavoro non sarà affatto traumatico. Al contrario, sarete contenti di rivedere tutti i vostri colleghi.

Bilancia (2° posto): avrete un modo pacato di parlare. Userete il dialogo con attenzione, sfruttando tutte le sue potenzialità. Grazie a esso, riuscirete a risolvere problemi complessi, in grado di confondere chiunque. Sul posto di lavoro, le cose andranno a gonfie vele.

Gemelli (3° posto): tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner. Vorrete che le cose vadano bene tra voi.

Per questo motivo, sarete anche pronti a scendere a compromessi. Darete vita a una coppia sana ed equilibrata, caratterizzata da un inaspettato senso di coesione.

Leone (4° posto): vi sentirete carichi di energia. Finalmente, sarete pronti a dare il meglio di voi. Sfrutterete ogni momento della giornata per distinguervi dalla massa.

Sarete insolitamente veloci sul posto di lavoro e cercherete anche di ideare nuove strategie.

Scorpione (5° posto): amerete il partner con tutte le vostre forze. Sarà una persona importantissima per voi. Cercherete di sorprenderlo con qualche piccolo regalo romantico. Non lo lascerete da solo e gli consentirete di partecipare completamente alla vostra vita.

Toro (6° posto): non metterete in discussione le opinioni degli amici. Le accetterete senza contraddirli, però, dentro di voi, avrete un pensiero completamente diverso. Questo vi spingerà a percorrere una strada nascosta, caratterizzata da esperienze del tutto nuove.

Vergine (7° posto): avrete bisogno di riorganizzarvi. Queste feste hanno inciso pesantemente sul vostro umore. Sarete stanchi e poco inclini all'iniziativa personale. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di procedere con calma, senza alterare i normali ritmi quotidiani.

Cancro (8° posto): sarete un po' troppo disponibili nei confronti del prossimo. Per aiutare gli altri metterete in secondo piano voi stessi. Non si tratterà di una strategia valida.

Al contrario, potrebbe causarvi numerose insicurezze dal punto di vista personale.

Sagittario (9° posto): non sarete molto creativi durante questa giornata. Rimarrete in disparte, con qualche piccolo disturbo di salute. Avvertirete la mancanza della vostra famiglia e dei vostri amici. Per il momento, però, dovrete concentrarvi solo sul lavoro.

Ariete (10° posto): non avrete alcuna voglia di dare inizio a una nuova relazione. Sarete stanchi, scortesi e distaccati. Non accetterete avance di alcun tipo e non avrete paura di ferire i sentimenti altrui. Vi concentrerete soprattutto su voi stessi, con il rischio di perdere occasioni preziose.

Pesci (11° posto): questa giornata sarà un po' particolare per voi.

Dovrete affrontare alcune conseguenze dei vostri comportamenti. Le feste, inoltre, vi hanno lasciato con un senso di vuoto nello stomaco. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare qualcosa.

Acquario (12° posto): metterete in discussione il rapporto di coppia. Vi renderete conto di essere stanchi di continuare in questo modo. Reclamerete una maggiore libertà e non accetterete più determinate richieste. Potreste essere costretti a prendere una decisione brusca.