L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 dicembre. Nella giornata dedicata alla festività di Santo Stefano andremo a fare un pronostico in merito ai segni della seconda tranche zodiacale. Dunque, attenzione e curiosità tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Giornata meravigliosa per Bilancia

Bilancia: ★★★★★. Santo Stefano sarà una giornata meravigliosa per molti di voi nativi. La Luna in Cancro vi accompagnerà con gioia e affetto qualunque cosa facciate. Potreste partecipare a delle iniziative interessanti, magari partecipando a eventi o ritrovi conviviali o amicali.

In amore perché sognare? Sappiate che ciò che potete avere sarà molto facile e accessibile: provateci! In questo periodo è meglio concentrarsi su un amore reale. La fantasia vi offre sempre delle possibilità riguardo l'ambiente famigliare o nei riguardi delle amicizie, soprattutto se cercate qualcosa per ravvivare questi legami. In questo periodo di certo potete contare su notevoli punti di forza. In evidenza anche la capacità di fare nuove esperienze se single: non trascurate i dettagli, approfondite e curate ogni piccolo particolare.

Scorpione: ★★★. Questo periodo non sarà facile per voi, con la Luna che non vi aiuta a realizzare i vostri desideri. Difficoltà di comunicazione? Un progetto da rivedere e tanta ansia uniti a una forte testardaggine in merito a idee e convinzioni vi faranno perdere molte amicizie.

Moderare l’individualismo soprattutto in ambito famigliare aiuterà tantissimo nella serena convivenza. Affrontate i problemi con intelligenza, senza fretta e senza cercare soluzioni facili che potrebbero essere pericolose. In amore è normale che se siete di cattivo umore per motivi personali la vita di coppia ne soffra con equivoci, incomprensioni e malintesi.

Il partner farà di tutto per capirvi, ma davanti al vostro evidente nervosismo non potrà fare molto, se non aspettare che passi. Non bisogna essere troppo sognatori, ma essere realisti, i prossimi sei mesi saranno decisivi. Molti single dovranno dare il massimo, visto che la giornata non sarà positiva.

Sagittario: ★★★. Nella giornata di Santo Stefano in molti potreste avere problemi a seguire le iniziative suggerite dal vostro intuito.

Affrontate la giornata seguendo le regole base del benessere e della serena convivenza, senza pretendere troppo quando sentite che la tensione cresce. Lasciate stare impegni e doveri stressanti ma dedicatevi a cose rilassanti, piacevoli. Potendo, affidate pure ad altri alcune attività e responsabilità, senza paura. Se vi sobbarcherete di troppi impegni a fine giornata vi sentirete in uno stato di malessere fisico e emotivo. In parte il periodo darà anche segni di incertezze con cambiamenti improvvisi d'umore, non proprio graditi a chi avete accanto. Questo aspetto riguarderà soprattutto gli appartenenti alla terza decade. Sciogliete quel nodo che vi opprime, eliminate le indecisioni, fate che la gioia prevalga sulla tristezza!

Single, voialtri pensate a sedurre che vi viene molto bene.

L'oroscopo e le stelle del 26 dicembre annunciano positività per Capricorno

Capricorno: ★★★★★. Ottima giornata prevista per il segno. Sarete risoluti e conseguirete i vostri traguardi arditi, di natura professionale o finanziaria. Se siete innamorati riuscirete a trasformare il vostro rapporto di coppia senza alcuno sforzo. In amore infatti, riuscirete a comprendere meglio sia le vostre emozioni che quelle delle persone che vi stanno accanto. Con il partner state rinnovando e Venere vi renderà seducenti e magnetici ai suoi occhi. Vi renderete conto di aver scelto una persona straordinaria: una vera meraviglia! Ottima strategia aspettare fino ad ora per coglierne tutte le potenzialità.

Questa giornata dedicata alla festività del dopo Natale, il vostro umore sarà eccezionalmente alto. Nei rapporti interpersonali, valorizzerete ciò che di bello il periodo senz'altro vi regalerà.

Acquario: ★★★★. Una giornata positiva vi aspetta. Poteva essere ancora meglio, ma alcune influenze astrali non hanno permesso una valutazione più generosa. Intanto la settimana prosegue con la solita routine in primo piano, anche nella festività di S. Stefano. L’umore a volte sarà un po’ giù. Le richieste di chi avete accanto saranno tante: non vi lascerete certo abbattere! Saprete farvi voler bene con una trovata efficace, il che vi farà guadagnare l'ammirazione di tutti. Giove porterà novità e ve le offrirà su un vassoio d’oro.

Siate pronti a cogliere l’attimo sfruttando al massimo ogni situazione. In amore, sarete disposti a vivere nuove esperienze, soprattutto se siete single. State per incontrare una persona speciale: momento ideale per lasciare alle spalle il passato? Forse si, forse no: a voi la scelta.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di martedì 26 dicembre mette in evidenza una buona giornata. Quella di Santo Stefano sarà pregna di buona energia e piccoli successi. Molti raggiungeranno eventuali obiettivi in atto, specie se ambiziosi, sia a livello personale sia in generale. Se siete già innamorati, rivoluzionerete in meglio il rapporto di coppia. In amore, infatti, capirete meglio le vostre emozioni e quelle delle persone che vi stanno vicino.

Con il partner, vivrete una rinascita e Venere vi renderà irresistibili e magnetici agli occhi di chi avete accanto. Vi renderete conto di aver scelto una persona davvero eccezionale: una vera meraviglia! Questa prossima giornata in arrivo sarà incredibile e assai fortunata anche per voi single. In tanti infatti sfrutterete quello che avete fatto di recente e vi preparerete per una salita sentimentale vertiginosa, come mai accaduto sin d'ora: auguri!