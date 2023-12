La giornata di Natale regalerà emozioni a molti segni zodiacali secondo l'Oroscopo. Gioia e allegria attendono i nati dei Gemelli, forti di una bella Luna in congiunzione, mentre Leone sarà attivo e pronto ad aiutare tutti. Un miglior buon senso permetterà ai nativi Acquario di vivere un rapporto abbastanza sereno, mentre Toro sarà abbastanza tranquillo.

Previsioni oroscopo Natale, lunedì 25 dicembre 2023

Ariete: sarà un Natale davvero sereno per voi grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, sarà un bel periodo per godere della compagnia degli altri e poter trascorrere momenti di serenità, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Toro: anche se Venere sarà ancora in cattivo aspetto, questa giornata di Natale si rivelerà abbastanza tranquilla per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà un po' più affiatato. Forse potrebbe essere un buon momento per riscoprire il vostro legame. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in congiunzione al vostro cielo vi attende una giornata piena di gioia e allegria. Con il partner sarete sempre felici insieme, godendo di momenti di splendida serenità. Voto - 8️⃣

Cancro: ottima per voi nativi del segno grazie a una splendida Venere in trigono. Questa giornata si rivelerà davvero interessante per la vostra relazione di coppia in quanto riuscirete a esprimere al meglio tutto il vostro amore nei confronti delle persone a cui tenete di più.

Voto - 9️⃣

Leone: Marte e Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetteranno di trascorrere una giornata movimenta e abbastanza divertente. Sarete sempre attivi e con la voglia di aiutare tutti e rendere questo Natale davvero piacevole. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questa giornata di Natale.

Il rapporto con la persona che amate sarà talvolta altalenante, ciò nonostante sarà comunque possibile cercare di vivere un rapporto abbastanza affiatato e godere di una giornata serena. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un Natale romantico e affiatato. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli vi permetterà di concentrarvi di più sui desideri della persona che amate e godere di una relazione di coppia migliore.

Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno una meravigliosa Venere in congiunzione. Single oppure no, sarà una splendida giornata per condividere emozioni e sentimenti con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione potrebbe rendere un pò complicata questa giornata di Natale. Forse non ci sarà sempre tanto romanticismo tra voi e il partner, ciò nonostante cercherete di dare vita a una relazione abbastanza tranquilla. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante grazie a Venere in sestile. Il rapporto con la persona che amate sarà davvero splendido. Anche voi single potreste finalmente trovare il giusto pretesto per sentirvi più uniti alla vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, il vostro buon senso vi permetterà di godere di una relazione migliore. Anche se Venere sarà ancora in cattivo aspetto, tra voi e il partner sarà possibile cercare il dialogo, e instaurare un'intesa migliore. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura. Dovrete avere solo un pò di pazienza e comprensione in più nei confronti del partner, anche perchè Venere sarà ancora dalla vostra parte e vi aiuterà a mantenere una buona sintonia con il partner. Voto - 7️⃣