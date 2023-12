L'oroscopo della giornata di mercoledì 27 dicembre prevede un Ariete concentrato in campo professionale e in grado di gestire bene i propri progetti, mentre Marte potrebbe rallentare i Gemelli. Capricorno non dovrà avere rancore in amore, mentre Toro sarà pieno di speranza.

Oroscopo del 27 dicembre segno per segno

Ariete: con Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario sarete ben concentrati in ambito lavorativo. Tornerete al lavoro in forze e sarà possibile mettere insieme una giornata proficua. In amore la Luna sarà in quadratura e non sarà semplice costruire un rapporto affiatato.

Voto - 7️⃣

Toro: giornata di mercoledì con la Luna in sestile. Venere sarà ancora in opposizione per un po’. Dimostrerete maturità, ma non sarete sempre in grado di costruire un rapporto affiatato con la persona che amate. Sarete comunque pieni di speranza, soprattutto perché le cose presto cambieranno. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vede Marte in opposizione. Faticherete a portare avanti le vostre mansioni e i risultati non saranno particolarmente soddisfacenti. In amore ci sarà una discreta stabilità all'interno del vostro rapporto e potrete contare sul sostegno della persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: Luna e Venere in buon aspetto vi regaleranno una giornata affiatata dal punto di vista sentimentale.

Sarà possibile instaurare un legame profondo con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo leggero, ma anche i risultati saranno un po’ magri. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista professionale. Con Mercurio e Marte dalla vostra parte avrete idee interessanti da sviluppare, che se gestite bene potrebbero darvi presto buoni risultati.

In amore questo cielo non vi darà grandi opportunità romantiche, ma sarà importante non chiudervi in voi stessi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di mercoledì difficile per quanto riguarda il lavoro. Alcune stelle come Mercurio, Marte e Saturno saranno negative nei vostri confronti. Non tutti i vostri progetti procederanno esattamente come previsto.

In amore Luna e Venere saranno favorevoli. I consigli del partner saranno preziosi in questo periodo, non sottovalutateli. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo sottotono dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe causare delle piccole incomprensioni con la persona che amate. Inoltre non sarete sempre dell'umore più adatto. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, portando a termine i vostri progetti senza problemi. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale positiva ed equilibrata. Potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto, che vi regaleranno momenti di romanticismo e serenità. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza particolari intoppi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: ultimo mercoledì di dicembre positivo. Il lavoro andrà avanti con soddisfazione grazie anche agli ultimi successi ottenuti. In amore potrete contare su un rapporto equilibrato e piacevole. Questo periodo di festa si rivelerà gradevole e rinvigorente. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale poco entusiasmante in questo periodo a causa della Luna opposta. Sarà necessario non avere rancore in famiglia o nei confronti del partner affinché possiate vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo forse non sarà un periodo particolarmente proficuo, ma riuscirete a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione non sarete sempre così affiatati verso la persona che amate.

Se siete single potreste volere del tempo in più per voi stessi. Sul fronte professionale alcuni progetti andranno molto bene grazie a Mercurio e Marte, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere in buon aspetto riempiranno la vostra vita di emozioni con momenti sempre appaganti con la vostra fiamma. In ambito lavorativo non sarà un periodo particolarmente produttivo a causa di Marte e Mercurio in quadratura. Anche se Saturno e Giove vi favoriranno, meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣