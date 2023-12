L'oroscopo relativo all'amore e della fortuna di mercoledì 27 dicembre 2023 vedrà il segno dell'Acquario all'ultimo posto della classifica, mentre il segno del Leone sarà in prima posizione. A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni con la relativa graduatoria giornaliera.

L'oroscopo di mercoledì, segno per segno: routine rassicurante per Pesci

1° Leone: avrete un po' tregua dalle festività e ciò vi consentirà di concludere qualche progetto in corso molto fortunato. In amore ci saranno nuovi stimoli romantici, ma in serata subentrerà una passione senza precedenti.

2° Pesci: prendete una giornata di respiro ritornando alla vostra routine. Arriverà nuova grinta professionale, e anche la salute guadagnerà di posizione. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri, soprattutto per il partner e per la famiglia.

3° Scorpione: avrete una nuova energia sul lavoro. Sarete in grado di affrontare nuove sfide con la consapevolezza di vederle vinte entro un breve lasso di tempo. Grazie al supporto emotivo familiare, vi sentirete amati e apprezzati.

4° Sagittario: intraprendenti. Sia in amore che sul lavoro, potreste avere dei salti di qualità che possono migliorare sensibilmente la vostra quotidianità. L'affetto in famiglia si farà sempre più tenero, quello con il partner invece sarà molto più responsabile e consapevole.

Tempesta per Ariete

5° Cancro: gli affari vanno bene e con essi i vostri guadagni. La fortuna può riguardare anche gli incontri. Arriverà inoltre una buona notizia che potrebbe essere positiva anche per il futuro.

6° Toro: con un bel romanticismo e una situazione economica tutto sommato positiva, potrete pensare a far evolvere la vostra storia d'amore.

Avrete un'autostima molto più forte e tenace del solito.

7° Vergine: avrete un po' di delusione sul piano finanziario, ma in realtà la situazione economica in questo momento non sarà poi così negativa come appare. In famiglia riscontrerete qualche piccolo malumore che passerà abbastanza in fretta.

8° Ariete: l'ambito di coppia vivrà dei momenti di tempesta non da poco, ma se la vostra relazione è davvero stabile, allora la affronterete insieme e la supererete.

In famiglia l'atmosfera può essere ancora abbastanza buona. Sul lavoro la cooperazione non sarà molto buona come in passato.

Acquario impegnato

9° Capricorno: farete un po' di pausa extra in favore del vostro benessere psico-fisico. L'ambito lavorativo può mettervi sotto pressione prima di quel che pensate. Avrete comunque il supporto dell'amore. Qualche piccolo conflitto in famiglia vi renderà nervosi.

10° Gemelli: l'entusiasmo delle feste è in discese. La tenerezza con il partner sarà in calo, ma non mancheranno i confronti, sia positivi che negativi: essi potrebbero esservi di aiuto per riflettere più attentamente sulla vostra vita attuale.

11° Bilancia: è possibile una discussione piuttosto seria con la persona amata.

Sarete un po' permalosi, forse perché prenderete qualche parola secondo il suo aspetto più negativo.

12° Acquario: dovrete fronteggiare una mole di lavoro che vi renderà irritabili e stressati. Il consiglio è quello di staccare la spina in serata e renderla più bella possibile.