L'anno 2023 sta per volgere al termine e l'oroscopo settimanale svela quali sono i segni più fortunati dal 25 al 31 dicembre. Chi potrà festeggiare con amore, soldi e salute, e chi invece dovrà affrontare qualche difficoltà? Gemelli sarà primo in classifica, mentre Scorpione si dovrà accontentare dell'ultimo posto.

Previsioni astrologiche settimana 25-31 dicembre: situazioni stressanti per la Bilancia

12° posto, Scorpione: fate attenzione alle nuove conoscenze soprattutto se siete single, perché potrebbero nascondere false intenzioni. Inoltre dovreste fare un po' di ordine nelle vostre amicizie e tenere solo quelle che valgono.

Sul lavoro potrebbero esserci tensioni con i colleghi. Meglio evitare le discussioni e cercare di mantenere la calma.

11° posto, Bilancia: potrete vivere situazioni stressanti sia in ambito sentimentale che professionale. In amore potrebbero esserci incomprensioni con il partner, che potrebbero mettere a rischio la stabilità della coppia. Sul lavoro p novità in arrivo, ma non necessariamente positive. Dovrete essere cauti e ponderati nelle vostre scelte e non lasciarvi influenzare da chi non ha le vostre stesse intenzioni.

10° posto, Leone: potreste avere difficoltà a gestire le emozioni e a esprimere i vostri sentimenti. In amore potreste essere troppo severi con voi stessi e con il partner, creando malintesi.

Sul lavoro potreste essere esigenti, trascurando gli aspetti pratici. Dovrete cercare di essere più flessibili e tolleranti sia con gli altri che con voi stessi.

9° posto, Ariete: avrete una settimana piena di impegni e di cose da fare, che potrebbero mettervi sotto pressione e stressarvi. In amore dovrete dare la priorità al lavoro rispetto ai sentimenti, anche se rischiate di trascurare il partner e le sue esigenze.

Sul lavoro potreste essere coinvolti in una transazione delicata in un progetto importante che richiederà la vostra massima attenzione e cautela. Dovrete cercare di bilanciare i vari aspetti della vita e non prendere sotto gamba alcune faccende.

8° posto, Pesci: settimana all'insegna dell'affetto e della famiglia. In amore potrete contare sul sostegno e sulla complicità del partner, che saprà capire le vostre necessità ed emozioni.

Sul lavoro potrete godere di una situazione finanziaria stabile e soddisfacente, che vi permetterà di risparmiare qualche soldo. Dovrete però fare attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla nostalgia, soprattutto se ci sono persone care che mancano.

7° posto, Acquario: avrete una settimana ricca di novità e avventure. In amore potrete vivere esperienze intense e appassionanti, sia in coppia che da single. Sul lavoro potrete aprirvi a nuovi orizzonti e a nuove opportunità che potrebbero portarvi benefici in futuro. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo impulsivi, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti.

Settimana divertente e spensierata per i Gemelli

6° posto, Toro: rafforzate il legame con il partner dimostrando affetto e fedeltà.

Sul lavoro potrete portare a termine compiti ardui, che vi daranno gratificazioni personali e professionali. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo testardi, soprattutto se vi confrontate con persone che la pensano diversamente da voi.

5° posto, Cancro: in amore potrete vivere momenti romantici e rilassanti con il partner, che vi faranno dimenticare tutte le vostre preoccupazioni. Sul lavoro potrete contare su una situazione economica favorevole e sicura, che vi consentirà di affrontare le spese di fine anno con tranquillità. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo sensibili.

4° posto, Vergine: potrete osare di più e superare i vostri limiti sia in coppia che da single. Sul lavoro potrete dimostrare le vostre capacità e competenze, ottenendo riconoscimenti.

Dovrete però fare attenzione a non essere troppo perfezionisti, soprattutto se dovete collaborare con persone che non hanno il vostro stesso ritmo.

3° posto, Capricorno: in amore potrete vivere novità che potrebbero rinnovare la vostra vita sentimentale. Sul lavoro sfruttate occasioni favorevoli che potrebbero cambiare il vostro percorso professionale. Dovrete fare attenzione a non essere troppo rigidi, soprattutto se dovete adattarvi a situazioni nuove.

2° posto, Sagittario: settimana felice e fortunata. In amore potrete festeggiare con il partner, che vi regalerà emozioni indimenticabili. Sul lavoro potrete godere dei frutti del vostro impegno e dedizione, che vi porteranno soddisfazioni e guadagni.

Dovrete però fare attenzione a non essere troppo ottimisti, soprattutto se dovete affrontare delle sfide.

1° posto, Gemelli: avrete una settimana divertente e spensierata. In amore potrete sperimentare situazioni originali e stimolanti, che vi faranno scoprire nuovi aspetti del partner o di voi stessi. Sul lavoro potrete esprimere la vostra creatività e intelligenza, che vi farà guadagnare stime e simpatie. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo superficiali, soprattutto se dovete rispettare delle scadenze.