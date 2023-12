Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre invitano gli Scorpione a fare un po' di ordine soprattutto per quanto riguarda le amicizie. I Leone, invece, devono essere meno rigidi su certi aspetti della loro vita.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: non siate troppo severi con voi stessi. Chiudete l'anno in compagnia delle persone a voi care e di cui vi potete fidare.

11° Pesci: in questo momento sentite il bisogno del calore e dell'affetto della vostra famiglia. Qualche piccola mancanza potrebbe generare un velo di tristezza, ma nulla di insormontabile.

10° Gemelli: cercate di essere un po' più loquaci, altrimenti correrete il rischio di allontanare le persone a cui tenete. Dal punto di vista sentimentale dovete essere un po' più predisposti.

9° Ariete: le giornate che vi attendono saranno piene di cose da fare. Cercate di essere cauti e di non prendere sotto gamba alcune faccende molto importanti per le persone a voi care.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: ci sono novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete indecisi su alcune scelte da prendere, ascoltate un po' di più il vostro cuore e non ve ne pentirete.

7° Acquario: aprite i vostri orizzonti verso nuove esperienze e avventure. Ricordatevi che nella vita è necessario osare.

Insistete se volete raggiungere un obiettivo.

6° Toro: i prossimi giorni saranno pieni di impegni. Poco alla volta riuscirete a portare tutto a termine. In amore l'importante è non darsi mai per vinti.

5° Cancro: siate testardi e caparbi. Chi sta lottando per il raggiungimento di un traguardo non può fare altro che insistere e darsi da fare per ottenerlo.

In questo periodo sono previste soddisfazioni.

Segni fortunati dal 25 al 31 dicembre

4° in classifica. Scorpione: tirate un po' le somme, soprattutto per quanto riguarda i rapporti conservate solamente quelli per cui vale la pena lottare.

3° Capricorno: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto concerne la sfera professionale.

State pian piano iniziando ad abituarvi ai nuovi ritmi. Non fermatevi e soprattutto battete il ferro finché è caldo.

2° Vergine: non perdetevi in chiacchiere e cercate di osare sempre di più superando i vostri limiti. Dal punto di vista sentimentale è necessario che vi mettiate in gioco senza arrendervi.

1° Sagittario: è tempo di trarre un po' le somme. Il vostro bilancio è decisamente positivo, quindi cercate di affrontare al meglio l'anno che verrà.