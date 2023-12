L'oroscopo della fortuna di lunedì 18 dicembre 2023 vede il segno del Cancro in testa alla classifica, la Bilancia invece è in ultima posizione. I Pesci non conosceranno ostacoli sul lavoro, mentre per il Toro sono previste delle pause di riflessione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: affari in vista per Cancro

1° Cancro: gli affari saranno al di sopra delle aspettative. Sul lavoro scalerete posizioni un gradino dietro l'altro con una facilità disarmante.

2° Pesci: secondo l'oroscopo non avrete nessun ostacolo che possa fermarvi per quanto riguarda i vostri obiettivi e le vostre ambizioni. In questa fase emergerà un lato di voi stessi che sul lavoro vi rende più dinamici e propositivi.

3° Ariete: avrete una tendenza al lavoro di squadra decisamente encomiabile. Non avvierete nessun tipo di discussione, anche se talvolta qualcuno potrebbe non ascoltarvi. Sarete infatti dei portatori di serenità davvero fuori dagli schemi.

4° Capricorno: darvi da fare prima che sopraggiunga il pomeriggio potrebbe regalarvi dei risultati molto più soddisfacenti rispetto alle giornate in cui fate le cose con più calma. In questa fase la celerità potrebbe essere uno strumento essenziale per puntare in alto.

Pause per Toro

5° Leone: sgomitare un po' prima di arrivare al raggiungimento di qualche traguardo importante per la vostra carriera potrebbe portarvi dei benefici: non tutti apprezzeranno questa condotta ma voi tirate avanti per la vostra strada.

6° Toro: delle piccole pause saranno sicuramente doverose per il vostro fisico, ma nessuno potrà tenere il passo con le vostre idee.

In questo momento sarete come dei fiumi in piena sul piano creativo, anche i colleghi potrebbero apprezzarvi in modo particolare.

7° Sagittario: avrete un atteggiamento abbastanza vistoso all'interno della cerchia dei colleghi. I guadagni saranno al di sopra delle aspettative, ma dovrete fare comunque qualche piccolo sacrificio.

8° Gemelli: agevolare il lavoro degli atri colleghi sicuramente non farà bene ai vostri progetti. Secondo quanto riporta l'oroscopo, avrete qualche piccolo malumore che accrescerà di intensità a causa di una qualche punta di stress.

Vergine con pochi guadagni

9° Scorpione: pochi i guadagni del periodo, meglio essere prudenti in fatto di spese. Sul lavoro dovrete fare molta fatica prima che un progetto possa trovare la sua degna conclusione.

10° Vergine: rivalutare qualcuno all'interno della squadra di lavoro ora potrebbe essere controproducente per un progetto in particolare, il quale potrebbe anche rivelarsi inaspettatamente remunerativo.

11° Acquario: sarete troppo pigri in affari e questo porterà a guadagni parecchio ridotti.

Al momento siete comunque più interessati a riposarvi che a guadagnare.

12° Bilancia: fare troppe spese anche se in periodo natalizio potrebbe essere molto negativo per le vostre finanze. La giornata potrebbe rivelarsi molto più dispendiosa del solito, fate attenzione a non esagerare.