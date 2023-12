I segni zodiacali più fortunati in ambito economico e finanziario per la settimana dal 18 al 24 dicembre 2023 saranno l'Ariete, i Pesci e l'Acquario, viceversa le cose non andranno bene per il Sagittario. Di seguito l'Oroscopo è pronto a rivelare i dettagli per tutti i 12 simboli astrali in ordine di classifica.

I più fortunati: Ariete, Pesci, Acquario e Toro

1. Ariete: sarà una settimana di buona fortuna, opportunità e soddisfazioni. In ambito economico ora potrete contare su una maggiore sicurezza e su entrate extra che vi permetteranno di fare qualche regalo in più o di investire in qualcosa che vi piace.

Non siate egocentrici e condividete la vostra fortuna con chi vi sta vicino.

2. Pesci: i pianeti vi favoriscono e vi rendono più ambiziosi, determinati e responsabili. In ambito finanziario, potrete contare su una buona gestione delle risorse e su una capacità di risparmio che vi farà mettere da parte una bella somma. Potreste anche ricevere una gratifica, una ricompensa o un riconoscimento per il lavoro svolto nelle passate settimane.

3. Acquario: sete tra i più fortunati della settimana, grazie al transito di Venere nel vostro segno che vi rende più affascinanti, creativi e magnetici. In ambito economico ora potrete beneficiare di occasioni favorevoli, di collaborazioni fruttuose, di doni inaspettati e di guadagni improvvisi.

Siate generosi e altruisti: non dimenticatevi di chi ha bisogno.

4. Toro: è una fase di stabilità e di tranquillità, in cui non avete grandi preoccupazioni né grandi aspirazioni. In ambito economico adesso riuscite a mantenere un buon equilibrio tra entrate e uscite, senza fare né troppi sacrifici. Potreste però avere qualche spesa imprevista o qualche ritardo nei pagamenti, quindi fate attenzione.

I segni nella media: Cancro, Bilancia, Vergine e Capricorno

5. Cancro: state imparando a gestire meglio le emozioni e le vostre relazioni. In ambito economico potreste avere qualche difficoltà a causa di una situazione familiare o di una questione legale. Tuttavia, avrete il sostegno di persone fidate e la possibilità di risolvere i problemi.

6. Bilancia: cercate di conciliare le vostre esigenze con quelle degli altri. In ambito economico, potrete contare su una buona situazione, in cui non vi mancherà nulla di essenziale e in cui potrete anche permettervi qualche sfizio. Comunque non esagerate con le spese e fate attenzione alle tentazioni.

7. Vergine: siete in una fase di cambiamento e di adattamento, in cui dovete fare i conti con delle novità e delle sfide. In ambito economico, potreste avere qualche ostacolo a causa di un ritardo, di un contrattempo, di una burocrazia o di una comunicazione difficoltosa. Cercate di essere più flessibili e positivi e di non lasciarvi scoraggiare.

8. Capricorno: state vivendo un momento di consolidamento e di realizzazione in cui cercate di raggiungere i vostri obiettivi e di affermarvi.

In ambito economico potreste avere un po' di fatica a causa di una situazione lavorativa impegnativa, di una responsabilità, di un dovere o di un vincolo a cui vi siete legati. Cercate di essere più equilibrati e moderati e di non trascurare gli altri aspetti della vita.

I simboli astrali meno fortunati: Leone, Gemelli, Scorpione e Sagittario

9. Gemelli: siete in una fase di confusione e di incertezza, in cui non sapete bene cosa volete e cosa fate. In ambito economico, potreste avere qualche problema a causa di una cattiva gestione del vostro denaro, di una perdita, di una truffa o di una spesa eccessiva. Cercate di essere più prudenti e razionali e di non fidarvi troppo delle apparenze.

10.

Leone: vi sentite sotto pressione e frustrati. In ambito economico, potreste avere qualche difficoltà a causa di una situazione lavorativa instabile, di una concorrenza sleale, di una richiesta eccessiva o di una mancanza di riconoscimento. Cercate di essere più pazienti e diplomatici e di non reagire impulsivamente.

11. Scorpione: momento di crisi e di trasformazione, in cui dovete affrontare delle prove e dei conflitti. In ambito economico, potreste avere qualche problema a causa di una situazione familiare complicata, di una questione ereditaria, di una spartizione o di una divisione. Cercate di essere più onesti e trasparenti e di non agire per interesse.

12. Sagittario: provate ad ampliare i vostri orizzonti e le esperienze.

In ambito economico, potreste avere qualche rischio a causa di una spinta eccessiva al cambiamento, di una scommessa, di un investimento o di una speculazione. Cercate di essere più prudenti e realistici e di non esporvi troppo.