L'oroscopo dell'amore di martedì 19 dicembre 2023 vede il segno della Bilancia in ribasso, mentre in classifica in vetta troviamo il segno del Sagittario, seguito dall'Ariete e da un segno dei Pesci che guarderà fiducioso al futuro.

Di seguito tutti i dettagli.

L'oroscopo dell'amore: Leone seducente

1° Sagittario: avrete voglia di festeggiare con la famiglia e gli amici le ultime giornate prima di Natale e lo farete con un atteggiamento decisamente armonico. Molto probabilmente avvierete anche un progetto importante insieme al partner.

2° Ariete: vi animerete di entusiasmo e farete moltissimo per ravvivare la casa e le persone che vi circondano.

Sarete molto magnetici e non sarà un caso se riuscirete a fare breccia nel cuore di qualcuno di interessante.

3° Pesci: vi troverete fra le braccia della persona amata con prospettive del tutto nuove per poter guardare molto più lontano nel vostro futuro insieme. Nella famiglia arriverete ad un equilibrio davvero invidiabile.

4° Leone: lascerete le negatività alle spalle dopo tanto tempo, ritornando ad un'atmosfera molto più consona a questo periodo festivo. Godrete anche qualche momento di tenerezza con la persona amata.

Scorpione sentimentale

5° Scorpione: avrete un sentimento che prescinderà dai legami di familiarità. Farete anche degli incontri amicali che potrebbero essere molto particolari e promettenti, forse anche all'interno della cerchia dei colleghi.

6° Acquario: secondo l'Oroscopo, riacquisterete fiducia nelle persone attorno a voi, anche il buonumore si rialzerà in modo considerevole. Darete il meglio di voi per avviare un'atmosfera di amore e di pace in tutti gli ambienti in cui farete il vostro ingresso.

7° Cancro: farete da pacieri a proposito di un rapporto di famiglia che ultimamente non funziona, grazie agli amici trascorrerete anche qualche momento di spensieratezza prima di immergervi nei preparativi per le festività natalizie.

8° Gemelli: rivalutare qualche rapporto di amicizia potrebbe essere un toccasana per la vostra vita quotidiana. Eliminare qualche situazione tossica dalla vostra vita proprio in questo periodo sarà invece un bellissimo regalo da fare a voi stessi.

Toro stressato

9° Capricorno: Natale si avvicina, passerete per tanto sopra ad alcune incomprensioni cercando di evitare conflitti.

Tenete duro, arriveranno momenti migliori.

10° Toro: potreste sentirvi alquanto stressati, di conseguenza potreste apparire negligenti e poco attenti nei confronti del partner. Avrete a cuore la serenità familiare ma non riuscirete a fare molto per perseguirla.

11° Vergine: la fiducia nel prossimo potrebbe essere ridotta ai minimi termini. Le incomprensioni che potreste avere con il partner non vi permetteranno di andare avanti con i progetti a due a cui stavate lavorando.

12° Bilancia: avrete una certa tensione in famiglia che molto probabilmente vi allontanerà per questa giornata. Non avrete molta voglia di stare con gli amici, preferirete anzi stare da soli.