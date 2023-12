L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 dicembre. In evidenza in questa sede sono i sei segni rientranti nella seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo a togliere il velo su tutto, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e ai sentimenti.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni per questo martedì indicano una potenziale novità entro la fine della giornata. Non è possibile prevedere di cosa si tratti, ma le stelle suggeriscono questo scenario, spetta a voi cogliere eventuali buone notizie.

Saranno socievolezza e fortuna gli elementi caratteristici di questo periodo positivo. Una Luna affascinante, attualmente nel segno dei Pesci, vi regalerà diverse emozioni, alcune davvero piacevoli. Il vostro amore e l'attenzione per il partner saranno guidati da sentimenti genuini e autentici: niente giochi dietro le quinte, solo atteggiamenti maturi e consapevoli. Venere sarà particolarmente attiva a favore dei single, facilitando le relazioni con chi vi interessa. Siate positivi: la fortuna sarà dalla vostra parte. Lavoro in netta ripresa.

Scorpione: ★★★★. Si prospetta un periodo abbastanza positivo per voi nativi. In campo sentimentale, il legame consolidato con il vostro partner risulterà autentico, genuino e appassionante, senza lasciare spazio a dubbi o esitazioni.

Per coloro che vivono una relazione stabile, la giornata sarà caratterizzata dal conforto di buona dimensione affettiva, insieme a un partner affettuoso. La presenza lunare in un simbolo astrale d'Acqua suggerisce in alcuni casi la necessità di introdurre cambiamenti nella routine quotidiana. Pertanto, questo sarà un momento per trasformazioni e novità.

Siete pronti a migliorare il rapporto d'amore? Forse in un certo senso non vedete l'ora. Sul fronte lavorativo, dimostrerete abilità nel coordinare i vostri colleghi. La vostra leadership, amata o criticata, vi permetterà di fare progressi significativi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 dicembre pronostica un periodo positivo, ovviamente non esente da bug ridondanti abbastanza stressanti.

Certamente, a molti di voi del segno si preannuncia una giornata da prendere così come viene, sebbene non eccessivamente eclatante. Potrebbe essere il momento in cui alcuni di voi decideranno di dire addio a una persona irresponsabile, forse anche con qualcuno che ha giocato con i vostri sentimenti. È saggio e opportuno mettere fine a relazioni tossiche o che non rispettano i vostri sentimenti. Le vostre decisioni sono solitamente ponderate, lontane da impulsi irrazionali: è importante dimostrare carattere a chi lo merita e, soprattutto, a chi non merita il vostro affetto. Potreste ampliare l'attuale cerchio sociale e organizzare qualcosa di stimolante da fare con gli amici.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata da considerare negativa o comunque insufficientemente positiva. In ambito amoroso, il periodo può portare un clima piuttosto burrascoso nella vostra relazione. Le nuvole sull'attuale rapporto possono essere dense e scure: potreste ritrovarvi a litigare con il partner senza una chiara ragione. Un cielo grigio potrebbe mettervi a dura prova, spingendovi a pensare di distruggere tutto quello che avete costruito recentemente (un consiglio: evitate di farlo). Mantenete la calma e il sangue freddo, perché se a volte sembra che tutto sia insostenibile, è altrettanto vero che le opinioni possono cambiare in futuro. Nel lavoro, le stelle potrebbero creare malumori che vi porteranno a essere protagonisti di discussioni accese con i colleghi: cercate di mantenere la calma.

Acquario: ★★. L'oroscopo vede un periodo di stallo in vari ambiti della vita. In amore, la vostra emotività può essere disturbata dagli influssi lunari, influenzando il rapporto con il partner. È importante mantenere sotto controllo i vostri alti e bassi di umore, poiché potrebbero interferire negativamente sulla vostra comunicazione reciproca. Se siete indecisi tra voltare pagina e rimanere ancorati al passato, presto Urano prenderà decisioni al vostro posto. Ascoltate i suggerimenti che arriveranno dalle stelle, anche se indicano un cambiamento radicale. Anche se affrontare questo momento può sembrare temibile, considerate che nel lungo termine la vostra scelta sarà estremamente positiva per voi.

Sul fronte lavorativo, potreste sperimentare una certa tensione con i colleghi. Se possibile, cercate di essere tolleranti. Altrimenti, la vostra ostinazione potrebbe ostacolare il raggiungimento dell'approvazione per ciò che state proponendo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 19 dicembre, predice un periodo positivo e in generale accettabile, sebbene la previsione per voi Pesci sia di una media positività. Ci saranno varie opportunità da cogliere, specialmente sotto l'influenza delle stelle del giorno: alcune favoriranno brevi viaggi o pianificazioni per il prossimo weekend. Eventuali nuovi incontri possono essere favoriti e la vostra vita sociale può vivere un inatteso salto di qualità.

Per chi si prepara a colloqui o esami, l'oroscopo promette un clima sereno. Le vostre idee saranno chiare e manterrete una compostezza discreta. In amore, si suggerisce un atteggiamento spigliato: è importante non rimanere con le mani in mano, quindi prendete iniziative.