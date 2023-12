L'oroscopo di Capodanno 2024 segna l'inizio di forti cambiamenti per il Sagittario, mentre ci saranno novità per l'Acquario. Toro sarà ancora una volta estremamente fortunato e riceverà delle sorprese.

L'oroscopo di Capodanno: cambiamenti per Sagittario

1° Sagittario: percepirete che qualcosa sta cambiando sia a livello amoroso che professionale. L'ottimismo e la fortuna potrebbero essere decisamente sfacciati, facendovi ritornare sui giusti binari con un entusiasmo alle stelle. Per i single gli incontri segneranno l'inizio di una nuova pagina amorosa.

2° Toro: la fortuna vi regalerà una sorpresa eccezionale, che potrebbe essere un colpo di fortuna sul piano finanziario oppure una svolta a livello lavorativo. Sicuramente anche con l'amore e gli affetti troverete una giusta dimensione, sviluppando anche qualcosa di estremamente nuovo.

3° Vergine: l'atmosfera di festa riuscirà finalmente a coinvolgervi, a farvi sentire bene e liberi. L'amore troverà un punto di svolta che potrebbe farvi sentire più consapevoli del vostro amore e dell'impegno serio che comporta. Avrete delle idee per migliorare la vostra quotidianità sul lavoro.

4° Ariete: mettere a frutto la creatività significherà vivere al meglio questo Capodanno 2024, soprattutto per quanto riguarda la sfera personale.

Gli affetti saranno tutto per voi, ma fare qualche incontro potrebbe includere qualcuno di estremamente interessante.

Leone vitale

5° Pesci: vivrete dei successi molto redditizi, che potrebbero risolvere la gran parte dei vostri problemi, mentre per alcune questioni di carattere personale avrete il supporto incondizionato delle amicizie.

In amore il romanticismo avrà la meglio su molte incomprensioni accadute nelle giornate precedenti.

6° Leone: la vitalità farà parte integrante della vostra giornata di Capodanno. Avrete fortuna sia in amore che con qualche incombenza finanziaria che vi state trascinando dietro da molti giorni, regalandovi molta serenità e fiducia nel futuro.

Nella vostra storia d'amore la passione verrà prima di ogni cosa.

7° Cancro: la carica nell'affrontare una giornata che molto probabilmente non sentirete molto vostra si trasformerà in condivisione e divertimento. Se nella mattinata avrete molto da fare e poco da festeggiare, nella serata sarà l'esatto opposto. Il partner potrebbe farvi un regalo inaspettato.

8° Capricorno: lascerete da parte il lavoro e gli affari, in un angolo molto remoto della vostra mente, per far spazio al vostro lato più spensierato. Sarete assorbiti dalla giocosità che la famiglia, il partner e anche gli amici metteranno sul tavolo per potersi divertire con voi.

Gemelli all'ultima posizione

9° Bilancia: qualche piccola discussione non rovinerà i festeggiamenti che saranno molto più imponenti della norma.

Il vostro cuore potrebbe subire qualche piccola delusione, ma allo stesso tempo le amicizie saranno appositamente presenti per potervi risollevare l'umore.

10° Scorpione: avrete davvero poca voglia di festeggiare, specialmente con metodiche che potrebbero sciupare le vostre energie e la vostra salute. Preferirete distrarvi con i mezzi che avete sempre avuto a disposizione per poter salutare il nuovo anno con l'adeguatezza che serve. Avrete una piccola tensione con la persona amata.

11° Acquario: l'aria di festa potrebbe non essere come ve l'aspettate. Avrete poche energie e preferirete risparmiarle, piuttosto che gettarvi nella mischia e scaricare del tutto le batterie. Farete qualche piccola scoperta interessante in famiglia.

12° Gemelli: le questioni di cuore potrebbero essere accantonate per altre situazioni molto più urgenti da risolvere. Festeggiare il nuovo anno non rientrerà nelle vostre priorità, piuttosto incentiverete qualche idea per le giornate a venire.