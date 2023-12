L'oroscopo della fortuna della settimana dal 1° al 7 gennaio 2024 vede un rialzo eccellente per il segno del Toro, grazie al Sole nella costellazione del Capricorno. Venere nella costellazione del Sagittario sarà indicatore di ottima fortuna per tutti i segni di fuoco.

L'oroscopo della fortuna della settimana: occasioni di guadagno per Sagittario

1° Toro: con una bella fortuna e uno straordinario ottimismo, riuscirete a fare faville nel corso della settimana, secondo quanto riportato dall'Oroscopo. Il lavoro procederà sempre più speditamente, influenzando in modo più che positivo anche i colleghi che vi circondano.

Avrete la possibilità di fare tanti progressi sul piano della carriera, anche con una attività molto competitiva.

2° Sagittario: avrete un'ottima occasione di guadagno che potrebbe farvi cominciare l'anno 2024 con una carica eccezionale. La volontà di ferro che coinvolgerà sia voi stessi che la squadra di lavoro potrebbe covare delle ambizioni estremamente vincenti, con un grande balzo individuale che vi regalerà anche soddisfazioni in futuro.

3° Ariete: con una fortuna del genere, riuscirete ad attrarre a voi una vasta gamma di scelta sul piano lavorativo. Ora si tratterà di decidere quale sarà il lavoro che fa per voi e mettersi in moto per realizzare qualche desiderio decisamente molto alto rispetto alle normali aspettative.

La complicità sul posto di lavoro potrebbe generare idee e guadagni in modo sempre più sostanzioso.

4° Vergine: sarete sempre al passo con il ritmo lavorativo, sempre frizzanti ed energici. La buona sorte vi darà quella marcia in più che vi occorre per superare le sfide che vi verranno affidate. Per il vostro segno arriverà anche una sorpresa che con il trascorrere della settimana potrebbe darvi dei risvolti molto interessanti.

Leone fiducioso

5° Leone: la fiducia nella squadra di lavoro vi potrebbe aiutare nel superare tanti ostacoli, ma quelli presenti all'appello saranno abbastanza semplici. Avrete dei forti colpi di fortuna nella seconda metà della settimana, arrivando anche a fare affari d'oro. Le energie saranno utilizzate per fare moltissime cose, anche per recuperare un po' di attività fisica.

6° Capricorno: sarete pronti per ricominciare la routine almeno in parte. Sicuramente la cooperazione nella squadra potrebbe essere estremamente salvifica in determinate circostanze. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della prima settimana di gennaio, ogni cosa verterà su una sorpresa che la fortuna ha in serbo per voi nel weekend.

7° Acquario: secondo l'oroscopo, avrete molta attività da fare, che si tratti di obiettivi personali oppure di quelli lavorativi. Tutti avranno una sola cosa in comune, ovvero quella di concludersi prima che la settimana volga al termine. Le forze saranno ancora piuttosto risolute, mentre dovrete essere molto più prudenti nei confronti della salute.

8° Gemelli: l'entusiasmo sul lavoro vi permetterà di fare ciò che non potrete con le vostre energie in calo.

Secondo l'oroscopo infatti potreste avvertire qualche segnale di noia a fronte di altre festività che si affacceranno in prossimità del weekend. Avrete anche qualche spesa da affrontare, e non sarà semplice, almeno a livello mentale.

Bilancia senza energie

9° Bilancia: le festività potrebbero togliervi energie che serviranno altrove, soprattutto sul lavoro. Vi sentirete alquanto demotivati in questa settimana, ma le piccole opportunità di guadagni sul piano affaristico potrebbero rimettere la vostra mente in carreggiata per trovare nuove fantastiche idee, secondo l'oroscopo.

10° Scorpione: un po' di relax non farà male a nessuno, specialmente se recentemente siete stati tartassati da uno stress che vi ha lasciato molto poco in pace.

Sul piano finanziario però ci saranno alcune questioni da rimettere in sesto prima che sopraggiunga il fine settimana. Non sarete molto collaborativi con la squadra di lavoro.

11° Pesci: un po' scarichi. Sicuramente la stanchezza fisica vi metterà in condizione di rallentare, anche se non potete permettervelo. La fortuna potrebbe essere in netto calo, per cui starà a voi rialzarvi dopo ogni caduta e riprendere a fare ciò che servirà per raggiungere i vostri scopi. Lavorare da soli potrebbe essere molto più produttivo.

12° Cancro: l'ambito professionale potrebbe essere letteralmente fermo nel corso di questa prima settimana dell'anno, ma non per questo vi sentirete abbattuti o tristi. Semplicemente accetterete la cosa senza sconfortarvi inutilmente. Fate però attenzione alle spese che in questo fine settimana potrebbero riprendere.