L'oroscopo relativo all'amore di giovedì 21 dicembre 2023 è caratterizzato da buone prospettive per i segni di acqua, in particolare lo Scorpione e i Pesci. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni in ordine di classifica.

L'oroscopo di giovedì in amore: Pesci spensierati

1° Scorpione: sarete molto empatici e riuscirete a comprendere chiunque vi circonda. Avrete una giornata romantica sotto ogni punto di vista, sia con il partner sia con la famiglia. Sorprese in arrivo.

2° Pesci: ritroverete una bella spensieratezza in amore, anche perché ora la fortuna nei sentimenti prevarrà su ogni cosa.

La sincerità con il partner sarà il punto chiave di un'evoluzione di coppia concreta e matura. In famiglia subentrerà una piccola rivoluzione.

3° Cancro: il romanticismo sarà parte integrante di una giornata che preannuncia delle notizie di forte impatto emotivo, ovviamente positivo. L'atteggiamento vivace che avrete sarà in grado di coinvolgere anche la persona più remissiva e introversa.

4° Toro: aprire i propri pensieri al partner e ai familiari sarà notevolmente più semplice in questa giornata. Avvertirete l'aria la festa che si sta per avvicinare e di conseguenza anche il vostro umore sarà in miglioramento. Farete un incontro decisamente interessante in serata.

Ariete in forte rialzo

5° Ariete: l'ambito passionale può subire un giro di vite molto allettante, magari con qualche piccolo dettaglio creativo.

Anche nelle amicizie subentrerà qualche piccola novità che può rendervi molto felici.

6° Leone: date il massimo con i sentimenti e ridefinite qualcosa che avete la sensazione di aver trascurato un po', nonostante l'attenzione che solitamente ci mettete. In queste ore sarete in grado di tornare a comprendere meglio qualcuno a voi vicino.

7° Sagittario: scoprirete qualche amicizia inaspettata che saprà ascoltarvi e dispensare consigli preziosi. Se possibile agite con qualcuno con cui avete avuto momenti di tensione vi aiuterà a riappacificarvi in modo più facile e rapido.

8° Gemelli: per il momento la stabilità con il partner rimarrà statica e priva di evoluzioni.

In famiglia invece troverete quel calore che cercavate da molti giorni a questa parte.

Fiducia in calo per Bilancia

9° Bilancia: riacquistare fiducia nei confronti di un'amicizia con cui avete litigato sarà abbastanza dura, inoltre ci sarà anche qualche piccola incomprensione nella coppia che potrebbe ancora persistere a lungo. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione. Intanto è possibile un calo dell'umore piuttosto forte.

10° Acquario: rivitalizzare un rapporto in questo momento sarà difficile, soprattutto se si parla d'amore. In famiglia nascerà qualche piccolo diverbio. Per il vostro segno sarà molto più facile e rilassante trascorrere qualche oretta in completa solitudine.

11° Capricorno: farete qualche strappo alla regola e vi troverete inaspettatamente bene e in pace con voi stessi.

Sarebbe ora di assaporare qualche gioia e da single sarà più facile del previsto. Qualche amicizia non sarà molto sincera con voi.

12° Vergine: provate a donarvi qualcosa invece di attendere gli altri, ciò sarebbe un prezioso atto d'amore nei confronti di voi stessi. Evitate tutto ciò che non fa bene alla vostra mente.