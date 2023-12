L'oroscopo della fortuna della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023 annuncia in particolare dei successi per il Toro.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: forza per Leone

1° Toro: avrete dei successi fuori dal comune in questa settimana. Le sorprese riguarderanno prevalentemente l'ambito finanziario e professionale in generale. Riuscirete finalmente a fare quel salto di qualità che avete sempre desiderato. La perspicacia sul piano lavorativo sarà ai massimi livelli.

Il weekend si presenterà all'insegna del divertimento.

2° Capricorno: Giove positivo. La fortuna sarà una compagna decisamente fedele nel corso della settimana, dandovi modo di collezionare molti successi ma soprattutto molti guadagni. Farete faville sul posto di lavoro anche grazie ad una riscoperta dell'intesa all'interno della squadra di lavoro. Le energie saranno sempre più forti e la vostra mente sempre più creativa.

3° Vergine: riscoprirete una forte tendenza a aggiungere il vostro personalissimo tocco di originalità nei progetti, suscitando anche l'ammirazione da parte di molti dei vostri colleghi. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo della settimana avrete anche qualche sorpresa di carattere pecuniario che può darvi una grandissima mano su un investimento importante.

4° Leone: diventerete dei punti di forza per la squadra di lavoro. La vostra intraprendenza ora più che mai sarà il motore propulsore per degli affari decisamente migliori di quelli che avete sperimentato in precedenza. Nel weekend avrete la vostra meritatissima pausa rilassante.

Acquario determinato

5° Acquario: sarete in grado di superare i vostri limiti in questa settimana.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo infatti sarete avvantaggiati da una grande determinazione nel perseguimento dei vostri scopi professionali e personali. Vi sentirete anche sempre più indipendenti sia nella vita quotidiana che sul piano prettamente mentale. Non ci saranno sfide troppo difficili che possano mettervi in difficoltà.

6° Ariete: questa settimana sarà caratterizzata da un periodo di forte risveglio sul piano professionale. Avrete in pugno molti dei vostri piani e non sarà difficile vederli concretizzarsi. Secondo l'oroscopo la vostra carica energetica potrebbe condurvi laddove avete sempre pensato di non riuscire ad arrivare. Continuate così, avrete risultati sempre più soddisfacenti.

7° Sagittario: scoprirete qualche orizzonte professionale che probabilmente non avete mai considerato prima in vita vostra. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, con i colleghi riuscirete a ritrovare una forte sintonia che però dovrà essere attentamente salvaguardata dalla vostra capacità di mediazione fra le parti.

8° Pesci: il lavoro procederà speditamente come al solito, senza situazioni che potrebbero accelerare la vostra scalata al successo e nemmeno situazioni che potrebbero farvi cadere quando meno ve lo aspettate. Dovrete avere molta saggia pazienza in questo momento.

Bilancia in calo

9° Cancro: gli affari andranno abbastanza bene, ma per i risultati dovrete attendere altre giornate. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, ora più che mai sentirete l'esigenza di raccogliere le vostre idee e cercare di elaborarle al meglio. Ora la fortuna potrebbe essere altalenante, di conseguenza anche qualche obiettivo sarà rimandato a tempi migliori. Avrete qualche piccola sorpresa economica.

10° Scorpione: cercare di risparmiare e al tempo stesso cominciare ad avere qualche idea per le festività natalizie non sarà facile.

Sul lavoro perderete spesso qualche piccola opportunità, ma saranno poco importanti per la vostra carriera. Fate in modo che nella squadra possano esserci meno conflitti possibili. La concentrazione purtroppo potrebbe calare drasticamente.

11° Gemelli: dovrete fare molta più attenzione alla gestione del vostro denaro e pensare a rimandare qualche progetto in corso. Avrete poche possibilità di emergere nella carriera in questo periodo, e attendere il weekend sarà molto utile per mettere in moto qualche idea. Le energie saranno completamente esaurite nel fine settimana.

12° Bilancia: dovrete avere un atteggiamento molto più calmo sul lavoro, perché ora ci sarà tanto da fare nella vostra squadra e pochissima pazienza.

Fare qualche sacrificio sarà una mossa molto difficile e impegnativa per voi, ma allo stesso tempo potrebbe essere salvifica per determinate circostanze. La fortuna ora potrebbe essere completamente assente.