Si conclude la settimana per tutti i segni zodiacali ed è quindi il momento di approfondire l'andamento astrologico della giornata di domenica 3 dicembre. Di seguito approfondiamo l'oroscopo su amore, salute e lavoro.

Le previsioni astrologiche

Ariete: la giornata di domenica 3 dicembre sarà in calo, soprattutto per quel che riguarda l'amore. Cercate di evitare agitazioni. Nel lavoro non mancano responsabilità.

Toro: per il secondo segno zodiacale questo periodo è caratterizzato da problematiche professionali, che dovrete saper risolvere. In ambito amoroso momento sottotono, i single potrebbero però capire di provare nuovi sentimenti.

Gemelli: a livello lavorativo è un momento di agitazione, sarà meglio non riversarla sui collaboratori. Per quel che riguarda l'amore con Venere neutrale, manca il coraggio di esprimere i propri sentimenti.

Cancro: la giornata di domenica 3 dicembre sarà favorevole nel lavoro, dove potrete superare delle difficoltà. In amore non mancano le responsabilità, cercate di capire bene quale direzione prendere.

Leone: questo fine settimana è caratterizzato dalla Luna nel segno, buon momento per l'amore. Nel lavoro siete chiamati a fare delle scelte, è possibile che dobbiate prendere del tempo.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questo periodo di inizio di dicembre è caratterizzato da belle emozioni.

Per quel che riguarda il lavoro sono in arrivo delle novità, bisognerà solo saper sfruttare ciò che il lavoro ha prodotto negli ultimi tempi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna favorevole il mese inizia bene per quel che riguarda l'amore. Siate però pazienti sulle questioni professionali, infatti non tutto è detto che vada come voi sperate.

Scorpione: è un momento sottotono con la luna dissonante, in amore dovrete cercare di capire come comportarvi per non rovinare un rapporto. Nel lavoro evitate polemiche.

Sagittario: la giornata sarà caratterizzata da evoluzioni in ambito amoroso, soprattutto le coppie che stanno insieme del tempo potrebbero prendere delle decisioni importanti.

Nel lavoro sentite l'esigenza di veder riconosciute le vostre capacità.

Capricorno: arrivano buone notizie a livello lavorativo e da recupero in campo salutare. In amore i single del segno potrebbero non passare le festività da soli.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è un momento difficile in amore, qualcuno potrebbe essersi allontanato negli ultimi tempi. Nel lavoro cercate di agire con coscienza.

Pesci: per il secondo segno zodiacale sarà meglio tenere sotto controllo la situazione economica ed evitare discussioni in ambito sentimentale. Non mancheranno i dubbi da tenere a bada.