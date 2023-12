Gli appartenenti al segno dello Scorpione trascorreranno una settimana particolare dal 18 al 24 dicembre. Le previsioni astrologiche di coloro che sono in coppia prevedono una settimana particolarmente tranquilla, i single invece penseranno prevalentemente al divertimento e alla passione. Per quel che riguarda il lavoro sarà particolarmente importante l'aspetto strettamente economico.

Scorpione: l'amore di coppia

I nati nel segno dello Scorpione vivranno una settimana particolarmente tranquilla da un punto di vista strettamente sentimentale. Coloro che sono in coppia avranno infatti la possibilità di trascorrere dei giorni in famiglia e in serenità con la loro dolce metà.

Non mancheranno i momenti di dolcezza e tenerezza, magari davanti al camino e in un ambiente decisamente confortevole. Nel fine settimana può esserci la possibilità di organizzare una cena romantica che riempia di orgoglio e di amore il proprio partner. Bisognerà però stare attenti a non apparire troppo pigri.

I single del segno

Coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella potranno passare una settimana all'insegna del divertimento e della passione sfrenata, specialmente nelle serata di venerdì e sabato. Alcuni riusciranno a raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati in questo periodo, altri invece arriveranno al primo giorno della settimana successiva con qualche rimpianto di troppo. L'importante sarà comunque fare qualcosa di emozionante, di qualsiasi cosa si tratti.

La sfera lavorativa

Durante questa settimana il lavoro sarà particolarmente intenso, ci sarà la possibilità di progettare qualcosa di realmente importante che dia grandi soddisfazioni, sia sotto il punto di vista professionale che per quel che concerne l'aspetto economico. Quest'ultimo potrebbe essere un elemento trainante anche per quanto riguarda alcune scelte che saranno abbozzate in questo periodo ma che riguarderanno prevalentemente il futuro.

Alcune caratteristiche generali del segno dello Scorpione

Coloro che appartengono al segno dello Scorpione hanno una passione estremamente forte per le cose proibite e quelle da scoprire. Il loro carattere non è di facile gestione, soprattutto per la marcata caratteristica di essere particolarmente diretti e netti nelle proprie scelte.

I nati sotto questo segno sono disposti anche a gettarsi nella polemica più sfrenata pur di difendere e portare avanti le proprie idee, inoltre essi sono difficili da conoscere completamente, anche da parte di coloro che sono a stretto contatto.