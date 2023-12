Le previsioni dell'oroscopo del 16 dicembre invitano i Pesci ad allargare i propri orizzonti, mentre la Vergine si trova in un momento molto fortunato, quindi, sarebbe il caso di approfittarne. Intanto il Cancro sarà in equilibrio, mentre il Capricorno rimarrà deluso. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti, con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: cercate di essere moderati nelle reazioni. Nell'ultimo periodo ci sono state delle tensioni, quindi, cercate di mantenere la calma se non volete incorrere in problemi.

11° Pesci: l'Oroscopo del 16 dicembre vi esorta ad allargare i vostri orizzonti verso nuove avventure. Cercate di mettere da parte l'orgoglio, soprattutto nei rapporti di coppia a cui tenete particolarmente.

10° Toro: non dovete perdere tempo, la vita è un continuo andare e venire, e non c'è tempo per fermarsi a riflettere e a rimuginare sul passato. Occhi aperti sulle nuove opportunità.

9° Bilancia: nel lavoro è importante essere onesti e, soprattutto, instaurare un rapporto di reciproco rispetto con le persone con le quali vi relazionate. In amore, invece, è importante ascoltare di più il partner.

Le posizioni centrali

8° in classifica Ariete: il ritorno di una persona appartenente al vostro passato potrebbe creare un po' di scompiglio nel presente.

Cercate di non prendere delle decisioni affrettate e riflettete attentamente.

7° Capricorno: siete persone che tendono a vedere sempre il buono negli altri e, talvolta, ne rimanete profondamente delusi. Questo, però, non deve scoraggiarvi ed invitarvi ad arrendervi.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo vi esortano a scendere a qualche compromesso se volete ottenere dei risultati importanti.

Di solito siete molto rigidi sotto questo aspetto, ma è necessario cedere un po'.

5° Leone: presto potrebbero arrivare per voi delle sorprese. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. Buon momento per la vita di coppia.

I segni più fortunati del 16 dicembre

4° in classifica Sagittario: in questo momento siete molto passionali e propensi a gettarvi a capofitto in nuove avventure.

Dal punto di vista professionale, però, è sempre meglio riflettere attentamente.

3° Gemelli: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle novità all'orizzonte, ma è importante che vi liberiate totalmente del passato e ve lo gettiate alle spalle.

2° Cancro: nell'ultimo periodo ci sono stati degli alti e bassi in amore, ma adesso è tempo di mettere tutti i malumori da parte e di aprirsi a nuova avventure. Fidatevi di più del vostro istinto e troverete un buon equilibrio.

1° Vergine: l'oroscopo vi invita ad accogliere con ottimismo questo periodo molto fortunato per voi. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere intraprendenti e non fermarvi mai.