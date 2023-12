L'inizio dell'anno 2024 in amore secondo l'oroscopo sarà molto positivo per Ariete e Sagittario, mentre il Leone sarà particolarmente concentrato sulla famiglia. A seguire, le previsioni per tutti i segni zodiacali per la settimana dal 1° al 7 gennaio 2024 in amore con la relativa classifica.

L'oroscopo settimanale, segno per segno: amore romantico per Ariete

1° Ariete: l'amore troverà ampio spazio nella prima settimana del 2024. Per chi ha già una relazione ci saranno molte tenerezze e romanticismo. Gli incontri per i single possono essere molto fortunati, grazie al vostro magnetismo e fascino.

Anche le amicizie saranno in primo piano.

2° Sagittario: il dialogo in famiglia si dimostrerà utile e conciliante. Il rapporto di coppia migliorerà anche sul piano passionale. Gli incontri saranno molto produttivi, specie se avete voglia di instaurare una bella relazione con qualcuno. Se c'è già qualcuno che amate ma che ancora non lo sa, ora sarà molto più semplice esternare i vostri sentimenti.

3° Toro: l'ambito amoroso acquisirà nuovamente un ruolo di primo piano nella vostra quotidianità. Il rapporto con il partner cambierà profondamente in meglio. Sentirete battere il cuore con una forza del tutto nuova e positiva.

4° Leone: la famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni. La tenerezza farà parte della vostra quotidianità, mentre qualcuno cercherà di fare delle nuove amicizie.

Il buonumore potrebbe salire man mano che la settimana procede, anche se siete single.

Pesci consapevole in amore

5° Capricorno: vi sentirete molto amati dal partner e dalla famiglia, e anche da parte vostra avvertirete una certa propensione a prendervi cura degli altri. Percepire questa settimana come fonte di rinnovamenti sarà anche una occasione per ridimensionare molto più accuratamente le amicizie, forgiandone di nuove.

6° Vergine: è tempo di lasciarsi alle spalle qualche negatività di troppo per far spazio a un rapporto molto più sereno con la famiglia. In amore vigerà la tenerezza mista alla passione, mentre per i single si prospettano delle novità. Potreste ritrovare una persona dal passato che magari vorrà rivedervi.

7° Pesci: avrete una nuova consapevolezza in amore che vi porterà a evitare dei litigi, soprattutto se inutili.

Dal punto di vista affettivo, avrete a cuore molto gli interessi della famiglia, incentiverete quindi collaborazione e condivisione.

8° Gemelli: potreste avviare un lungo periodo di riflessione. Accogliere un nuovo amore però può essere abbastanza difficoltoso, specialmente se provenite da una storia andata peggio delle vostre aspettative. Andrà molto meglio sul piano familiare.

Tensioni per Scorpione

9° Cancro: sentitevi liberi di esprimervi in questo momento nei confronti della famiglia. Con il partner le incomprensioni possono essere alquanto persistenti. Le occasioni di nuovi incontri caleranno per i single, ma allo stesso tempo le amicizie costituiranno un appiglio utile per potervi sfogare.

Avrete da lavorare parecchio nell'interazione con i figli, avendo però scarso successo.

10° Scorpione: le lievi tensioni che circoleranno in famiglia possono essere fonte di incomprensioni sempre più grandi. Vi esprimerete in modo molto sincero con il partner e per qualcuno ciò può portare anche un allontanamento. Avrete voglia di stare da soli, soprattutto per prendere delle decisioni piuttosto importanti.

11° Bilancia: alcuni delusioni amorose possono farvi cominciare l'anno 2024 con il piede sbagliato, ma finché la famiglia sarà dalla vostra parte, non ci sarà nulla che possa abbattere il vostro umore. Darete molto per poter ritornare quelli di prima, ma la nostalgia per qualche amore passato può riemergere più forte che mai.

12° Acquario: della prima settimana di gennaio 2024 avrete una forte tendenza a rifiutare delle proposte amorose e a evitare una relazione di tipo amoroso, preferendo quelle di amicizia. Se siete già in una coppia, le varie vicissitudini possono spingere qualcuno a troncare e a voltare pagina.