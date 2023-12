Cosa avrà in serbo l'oroscopo di giorno 11 dicembre per i vari segni zodiacali? Di seguito tutti i dettagli su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo 11 dicembre, emozioni per i Toro

Ariete: se ci sono state delle problematiche a livello sentimentale in questa giornata sarà possibile cercare delle soluzioni grazie anche alla luna favorevole. Nel lavoro cercate di evitare lo stress e di non accumulare problemi.

Toro: nuove emozioni, soprattutto per chi da poco ha vissuto dei momenti difficili, come una separazione o la chiusura di un rapporto d'amore.

Sul lavoro è un momento di ripresa, con Giove nel segno riuscirete a trovare le soluzioni di cui avete bisogno.

Gemelli: la settimana inizia in modo interessante per quel che riguarda il lato sentimentale, vi sentite più forti e sicuri di voi. In ambito professionale invece cercate di non fare più del dovuto.

Cancro: sul lavoro non riuscite a gestire al meglio alcune situazioni, questo vi arreca un certo livello di fastidio. Per quel che riguarda l'amore è possibile che in questo periodo facciate nuovi incontri.

Leone: possibile occasione in arrivo in questa giornata per quel che riguarda l'amore, dopo tempi difficili potrete recuperare non senza un pizzico di agitazione. Nel lavoro meglio non cadere nelle polemiche.

Vergine: in campo amoroso è il momento di fare progetti, con Mercurio dalla vostra parte non mancheranno neanche le belle emozioni da vivere in famiglia. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità.

Bilancia: con la luna favorevole è un buon momento per l'amore, potrete fare nuovi incontri e mettervi in gioco. In ambito professionale invece cercate di non alimentare discussioni con i vostri collaboratori.

Scorpione: profonde le emozioni che potrete vivere nel periodo che precede le festività. Non mancheranno opportunità da saper sfruttare in ambito sentimentale. In campo lavorativo mettetevi in gioco seriamente e potrete ottenere ciò che desiderate.

Sagittario: con la luna nel segno non mancheranno le idee valide. Per quello che riguarda il lavoro potrete partire con nuove progettualità.

Capricorno: nella giornata di lunedì 11 dicembre Venere sarà favorevole, sarà possibile dunque fare incontri importanti che tocchino anche il passato.

Acquario: con Venere contraria possibili difficoltà da affrontare in ambito amoroso. Sul lavoro cercate di gestire al meglio i possibili risvolti economici.

Pesci: possibili momenti sottotono in ogni ambito. Sul lavoro dovrete risolvere alcune recenti problematiche, una certa confusione invece vi assalirà in ambito sentimentale.