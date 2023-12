L'oroscopo di lunedì 11 dicembre preannuncia una giornata ricca di eventi sorprendenti. Con la classifica è pronto a porre l'accento sulla quotidianità dei segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità si uniranno in un mix inimitabile. In particolare la Vergine mostrerà un certo livello di stress, mentre la Bilancia sarà serena. Il Sagittario crescerà interiormente e il Toro vivrà un momento difficile.

La classifica secondo l'oroscopo dell'11 dicembre

Leone (1° posto): si tratterà di un momento fortunato per quanto riguarda le questioni romantiche.

Cupido sarà pronto a scoccare la freccia del vero amore, ma dovrete contribuire con il vostro fascino. Solo così conquisterete la persona amata.

Acquario (2° posto): sarete molto abili nel vostro lavoro. Avrete delle spiccate capacità di interagire con gli altri e di portare a termine le mansioni. Non vi farete distrarre da questioni di poco conto, ma punterete all'obiettivo.

Cancro (3° posto): prenderete in considerazione il punto di vista degli altri. Ascolterete le loro parole, cercando di andare oltre la superficie. Darete valore all'amicizia, al rapporto di coppia e all'affetto della vostra famiglia.

Bilancia (4° posto): starete alla larga da eventuali discussioni. Vorrete vivere una giornata tranquilla, caratterizzata da interazioni piacevoli e dal lavoro di squadra.

Non vi farete bloccare dagli ostacoli, a che se apparentemente insuperabili.

Sagittario (5° posto): deciderete di provare a imparare dai vostri errori. Ci sarà una crescita personale non indifferente. Questo vi consentirà di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Attenzione allo stress.

Ariete (6° posto): sarà una giornata mediamente fortunata.

La sorte non avrà un ruolo preponderante. Saranno la grinta e il coraggio a fare la differenza. Dovrete affrontare le sfide con tutte le vostre energie.

Scorpione (7° posto): non vi piacerà stare al centro della scena. Rimarrete in disparte perché avrete diverse problematiche di cui occuparvi. Le gestirete nel modo giusto, ma ci vorrà un po' di tempo per eliminarle.

Capricorno (8° posto): tenderete ad alzare la voce. Nelle discussioni, vorrete sempre avere la meglio. Purtroppo, questo atteggiamento indispettirà alcune persone. La loro reazione potrebbe non essere quella desiderata.

Toro (9° posto): il rapporto di coppia sarà piuttosto turbolento. Avvertirete una certa confusione, sia nei vostri sentimenti che in quelli del partner. Cercherete di fare chiarezza, anche se con difficoltà.

Vergine (10° posto): sarete all'altezza delle situazioni, però, l'ansia provata non vi consentirà di vivere questa giornata al meglio. Avrete bisogno di aumentare la vostra autostima e di credere maggiormente nelle capacità acquisite.

Pesci (11° posto): il quadro astrale sarà piuttosto sfavorevole.

Non brillerete in ambito sentimentale e a causa delle vostre insicurezze. Tenderete a fare in passo indietro, anche se questo potrebbe farvi perdere un'occasione.

Gemelli (12° posto): apparirete piuttosto apatici. Non saprete come gestire questa giornata. Avrete poca grinta e tenderete a fuggire dalle sfide. Per fortuna, nei prossimi giorni, però, potrebbe avvenire una netta ripresa.