L'oroscopo del segno del Toro per l'anno 2024 presenta parecchie novità rispetto all'andamento del 2023, a cominciare da una rimonta sostanziale e redditizia in ambio lavoro. Una fortuna gigantesca deriverà poi dal pianeta Giove, il quale però 'chiederà' ai nati sotto questo segno di mettersi in gioco come mai avevano fatto prima. Di seguito tutti i dettagli.

Amore, affetti e famiglia

Quest'anno si farà largo ai sentimenti, soprattutto quelli positivi e di cui non potrete fare a meno. Chiuderete delle relazioni che vi hanno fatto soffrire e che vi hanno messi troppo spesso di fronte a dei bivi difficili da gestire, ne aprirete di nuove capaci di spalancarvi le porte a sensazioni positive e 'sane' che non provavate da tanto tempo.

Sarà così il momento di aprirvi a nuovi incontri, perché la fortuna toccherà molto l'ambito amicale ancora più di quello di stampo sentimentale. Secondo l'Oroscopo non sempre scenderete a compromessi con la famiglia, soprattutto se quella di origine.

Avrete un atteggiamento molto libero quindi, che renderà oltremodo complessa una qualche scelta che sarete chiamati a compiere nei primi mesi dell'anno.

Lavoro e denaro

Sicuramente avrete a che fare con dei cambiamenti che faranno la differenza sul piano professionale, forse un nuovo lavoro o un nuovo impiego che possa farvi guadagnare più che in passato.

Le opportunità saranno molte, per scegliere di volta in volta la via più adatta a voi affidatevi all'istinto e lavorate di immaginazione.

In primavera Giove abbandonerà progressivamente la vostra costellazione, da lì in poi avrete a che fare con i primi importanti frutti delle vostre scelte. La seconda parte dell'anno potrebbe però portare delle sorprese, prestate attenzione.

Fortuna e salute

Come già accennato, Giove sarà dalla vostra parte per tutta la prima metà dell'anno 2024, ma gli astri potrebbero riservarvi anche delle sorprese inaspettate in estate.

Il consiglio principale sarà quello di coglierle al volo. Le energie saranno sempre buone consentendovi di dare il meglio sia nella vita privata che in quella professionale. Gradirete comunque alimentarle facendo regolare esercizio fisico e concedendovi parecchio sport.

A volte deciderete anche di cedere ad alcuni sfizi, dei piccoli vizi che se tenuti a bada e soddisfatti solo saltuariamente saranno per voi un vero e proprio toccasana sia per la mente che per il corpo.