L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 dicembre. Sotto la lente i segni relativi alla seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In evidenza vi è la giornata di apertura della nuova settimana, in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Sotto gli influssi propiziatori della Luna in Pesci, l'amore diventerà un rifugio magico dal caos del mondo esterno. Anche se non è necessario scappare dalla realtà, in amore a volte è bello pensare al vostro partner come a tutto ciò di cui avete bisogno.

Nel frattempo, gli astri si allineano armonicamente per favorire nuovi incontri sentimentali, soprattutto appassionati a coloro ancora in stato singolo. Seguite i vostri desideri e non temete di provare emozioni intense: lanciatevi senza rimpianti! Per quanto riguarda il lavoro, il cambiamento professionale in vista potrebbe portare a breve grandi successi.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì predice una giornata favorevole! La Luna sarà al vostro fianco, portando con sé un'onda di energia positiva sia nella sfera privata che nelle relazioni interpersonali. Sfruttate al meglio questa fase, lasciando spazio a creatività e idee vincenti. Se siete in una relazione, cogliete l'opportunità per condividere con la persona amata nuove passioni, coinvolgendola nei progetti futuri.

Potrebbero emergere nuove curiosità da esaudire, quindi non esitate a dare spago alla fantasia, ok? Se siete single, potreste fare nuove conoscenze: l'amicizia con un Acquario potrebbe portare a legami significativi. Approfittate della giornata e godetevi il momento, perché la fortuna sarà dalla vostra anche nel lavoro.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 18 dicembre porterà sicuramente nuove energie, quindi è il momento ideale per mettere in linea eventuali cambiamenti. Potreste fare progressi significativi verso gli obiettivi che avete già intrapreso e avvicinarvi a ciò che desiderate. In amore, suggerisce la vostra vita sentimentale potrebbe attraversare una fase di cambiamento.

Potreste essere alla ricerca di una relazione più profonda oppure desiderare nuove emozioni. Alcuni invece potrebbero voler investire tempo ed energie nella relazione attuale. La metà di dicembre potrebbe essere un momento propizio per valutare obiettivamente la propria vita sentimentale e trarre conclusioni. Per quanto riguarda il lavoro, si consiglia di sperimentare nuove strade, di certo potreste avere esperienze stimolanti.

Oroscopo e stelle del 18 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le stelle indicano che in questo periodo potrete godere di momenti anche abbastanza fortunati, con una serenità interiore sufficiente. La famiglia e le persone intorno a voi sono pronte a offrire il loro sostegno.

Attualmente siete ben predisposti per raggiungere alcuni dei vostri obiettivi e presto sarete in grado di gestire con successo situazioni particolarmente difficili. Approfittate di questa fase per affrontare la vita con determinazione. La vostra creatività e i vostri sforzi saranno ricompensati con il giusto riconoscimento. Non lasciate che i piccoli problemi interferiscano con i vostri piani e mantenete una mentalità positiva. Questo periodo vi permetterà di procedere con serenità anche in amore. Sul fronte lavorativo, tutto bene. Alcuni progetti stanno per regalare buone soddisfazioni.

Acquario: ★★★. Lunedì potrebbe essere mediamente sottotono. Stare con la persona amata potrebbe risultare un po' forzato a causa dell'opposizione tra Venere e Urano, il che potrebbe portare a galla un eccesso di malinconia oppure una certa smania per via di ricordi che, ciclicamente, tornano a rimestare desideri impossibili.

Non privandovi del tutto della compagnia di chi vi vuole bene, potrebbe essere un'idea sensata, certamente in grado di rianimare il rapporto. Se possibile, concedetevi un momento per ricaricarvi e rilassarvi. Le stelle potrebbero far sentire un po' prigionieri della routine. Potrebbe capitare che, dopo aver atteso tutta la giornata per rilassarvi, potrebbero riaffiorare alcuni problemi. Non prendetela male, cercate piuttosto di pianificare gli impegni, comodamente sul divano.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 18 dicembre, preannuncia una giornata sicuramente straordinaria per molti di voi, nati sotto il segno dei Pesci. I sentimenti, la passione e le amicizie saranno in primo piano, mentre la carriera prevede un'ascesa decisa.

Approfittate di questa giornata per esplorare nuove opportunità e avviare progetti innovativi. In amore, la giornata si prospetta ideale per risolvere eventuali problematiche o pianificare il futuro con il vostro partner. La presenza della Luna nel vostro segno contribuirà a rendere questo inizio di settimana particolarmente positivo, spingendovi a concentrarvi su ciò che desiderate veramente dalla vita. La comunicazione e le relazioni sociali saranno incoraggiate per tutti coloro ancora in stato single. Sarà anche un momento adatto per dedicarsi al relax e al divertimento. Sul fronte lavorativo, tutto sembra procedere secondo le attese: potrebbero presto arrivare importanti riconoscimenti.