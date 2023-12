Ha preso il via la giornata di Natale per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo di lunedì 25 dicembre 2023 con gli i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 25 dicembre 2023: la giornata di tutti i segni zodiacali

Ariete: in amore la situazione generale invita a fare progetti per il futuro, infatti quello che portate avanti ora sarà positivo. Nel lavoro è una fase di recupero, ma dovrete attendere un po' prima di dire come la pensate su tutto.

Toro: per i sentimenti sono possibili delle tensioni nelle relazioni, questo è un periodo che porta una verifica dei rapporti. Nel lavoro potreste decidere di chiudere un progetto che non vi interessa più.

Gemelli: a livello sentimentale questa giornata vede la Luna nel segno, tale situazione vi permetterà di vivere a pieno le vostre emozioni, in particolare nella vita di coppia. Nel lavoro sarà possibile fare un progetto in vista del nuovo anno.

Cancro: in amore è una giornata che vede diverse stelle dalla vostra parte e Venere favorevole, per questo motivo è un momento positivo. A livello lavorativo sarà possibile vivere un momento di riflessione.

Leone: in amore è una giornata che porterà delle piccole tensioni, sarà un Natale un po' diverso dagli altri.

Nel lavoro sono possibili dei dubbi da chiarire, siete alla ricerca di una maggiore tranquillità.

Vergine: per i sentimenti giornata che porterà una fase di calo per la vostra serenità di coppia, vi sentirete nervosi, per questo motivo ci sarà da rivedere una scelta del passato. Nel lavoro è una fase di recupero che permette di sconfiggere un momento no.

Bilancia: a livello sentimentale la Luna è favorevole e può portare degli incontri piacevoli, se c'è una crisi sarà possibile ora recuperare. A livello lavorativo chi ha aperto un contenzioso da qualche tempo ora potrà risolverlo.

Scorpione: in amore Venere nel segno porta delle occasioni, siete molto più forti adesso. Nel lavoro è importante evitare i pensieri negativi, le stelle regalano serenità.

Sagittario: per i sentimenti è un Natale da vivere in maniera tranquilla, ma vi sentite comunque stanchi a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro forte agitazione in crescita che vi metterà alla prova.

Capricorno: a livello amoroso sarà possibile fare qualcosa di nuovo in queste ore, forse arriverà un regalo che aspettavate da tempo. Nel lavoro periodo di cambiamenti che alla fine risulteranno favorevoli.

Acquario: a livello sentimentale è possibile avere dei chiarimenti, soprattutto se ci sono delle cose che non vanno bene. Nel lavoro se c'è da fare una scelta è meglio aspettare la fine del mese, quando la Luna sarà favorevole.

Pesci: in amore è un Natale da vivere in maniera tranquilla evitando tensioni, in particolare se di recente alcune cose sono cambiate nella vita coppia. Nel lavoro cercate di ritrovare serenità.