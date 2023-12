L'oroscopo di lunedì 25 Dicembre è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Con l'arrivo del Natale, alcuni segni zodiacali cercheranno di adeguarsi al clima festivo. Altri, al contrario, assumeranno un atteggiamento più distaccato. Il transito dei pianeti, come sempre, avrà un ruolo chiave in tutto questo. I loro movimenti, infatti, definiranno la struttura della quotidianità dei dodici profili. In particolare, il Cancro sarà molto socievole, mentre il Leone si annoierà.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 Dicembre. È presente anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale e la posizione di ogni profilo.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 25 Dicembre 2023

Pesci (1° posto): darete spazio ai vostri sentimenti. Renderete la persona amata partecipe, in modo da non farla sentire sola. Vi piacerà trascorrere il Natale con la famiglia, soprattutto per ricordare tutte quelle persone che non ci sono più. I vostri doni saranno davvero apprezzati.

Cancro (2° posto): vi godrete questa giornata in modo molto spensierato. Finalmente, dopo tanto tempo, potrete rivedere tutta la vostra famiglia. Affetto, amore e complicità daranno vita all'atmosfera perfetta. Le risate e le confidenze faranno il resto.

Scorpione (3° posto): accoglierete gli ospiti con gioia e allegria. Sarete contenti di trascorrere un Natale un po' diverso, all'insegna della compagnia, della complicità e del divertimenti.

Non mancheranno gustosi manicaretti e l'affetto della persona amata.

Toro (4° posto): vorrete avere accanto le persone più importanti per voi. Non cederete al consumismo, ma solo ai sentimenti. Vivrete dei momenti indimenticabili e intensi. Metterete il cuore al primo posto e il partner farò lo stesso. La vostra famiglia sarà fiera di voi.

Sagittario (5° posto): avrete tante cose da raccontare. Non potrete fare a meno di aprirvi con le persone care. Cercherete di coinvolgerle nelle vostre storie e di aggiornarle sulle ultime novità. Purtroppo, non tutti seguiranno il vostro esempio. C'è chi rimarrà in disparte.

Vergine (6° posto): trascorrerete la maggior parte del tempo in cucina.

Sfrutterete la vostra vena culinaria per realizzare piatti deliziosi, tutti da scoprire. La famiglia non potrà fare a meno di gradire il vostro impegno. I dolci cucinati da voi andranno a ruba.

Bilancia (7° posto): non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle alcuni fraintendimenti. Questa giornata non lenirà il vostro malcontento, al contrario, in alcuni momenti, lo accentuerà. La famiglia non sarà di grande supporto emotivo, così come il partner.

Ariete (8° posto): cercherete di dare maggiore leggerezza all'atmosfera. Non sarà facile a causa di alcune preoccupazioni. I vostri pensieri saranno disturbati dall'imminente ritorno al lavoro. Inoltre, avrete delle cose da sistemare anche nel rapporto di coppia.

Acquario (9° posto): non vi sentirete abbastanza supportati dalla vostra famiglia. Questo giorno di festa si trasformerà in un momento spiacevole, caratterizzato da malintesi e litigi. Non riuscirete a ritrovare il controllo neanche durante l'apertura dei regali.

Gemelli (10° posto): la magia del Natale vi lascerà indifferenti. Rimarrete in disparte, poco desiderosi di unirvi ai festeggiamenti. Per voi, sarà una giornata come tutte le altre. Anche per quanto riguarda il cibo, sarete molto moderati. Preferirete trattenervi.

Capricorno (11° posto): cercherete di prendere le distanze dalla tradizione. Non avrete voglia di festeggiare insieme ai parenti e di assistere sempre agli stessi discorsi.

Vorrete mettere un punto fermo a questa routine, in modo da potervi dedicare ad altro.

Leone (12° posto): non accoglierete con gioia questo giorno di festa. Il desiderio di stare con gli altri non sarà poi così marcato. Avvertirete solo il bisogno di riposare e di prendervi qualche ora solo per voi. Anche l'apertura dei regali non vi entusiasmerà in modo particolare.