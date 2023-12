L'oroscopo dell'amore e della fortuna per la giornata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, vedrà il segno dell'Ariete a corto di novità, mentre il Leone sarà piuttosto allegro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo con la classifica giornaliera.

L'oroscopo del 26 dicembre, segno per segno: Vergine ottimo in amore

1° Vergine: il vostro atteggiamento estremamente sereno si propagherà anche ai vostri cari, dando un' atmosfera di pace. L'ambito amoroso avrà una forte impennata con una bella passione mista a delle responsabilità.

2° Toro: nella vita di coppia la complicità si farà sempre più vivace, quindi bisogna vivere al meglio queste ore.

Questa giornata è ideale per incrociare qualche vecchia conoscenza e magari per approfondire un contatto già esistente.

3° Cancro: le emozioni continueranno a far parte della vostra quotidianità. Nella vostra storia d'amore troverete una bella vivacità passionale che molto probabilmente prenderà il sopravvento in serata.

4° Pesci: con il partner avrete una sintonia che ora può innescare una serie di avventure meravigliose e straordinarie. Non avrete nessuna problematica sul piano familiare, anzi, con i parenti ci sarà un' inaspettata complicità che vi farà anche divertire.

Regali per Scorpione

5° Leone: avrete a portata di mano una buona allegria che vi accompagnerà per tutta la giornata. Il partner può avere in serbo per voi una sorpresa davvero con i fiocchi.

Ci saranno delle opportunità di incontri per i single, soprattutto se usciranno a fare qualcosa di divertente e di inedito.

6° Scorpione: arriverà un regalo eccezionale da parte di una persona molto importante per voi. In queste ore l'entusiasmo può salire a livelli vertiginosi. Grazie alla vostra spiccata affinità, nella relazione coppia troverete dei giusti punti in comune.

7° Capricorno: la serenità all'interno del contesto familiare sarà molto solida e a prova di litigio. Avrete un po' di stress che purtroppo non vi lascerà in pace, ma saprete come scacciarlo per il bene della serenità familiare e di coppia.

8° Sagittario: la fortuna al momento pare essere in calo abbastanza drastico, ma non vi preoccuperete più di tanto.

La vostra intuizione ci aiuterà moltissimo nella vostra creatività.

Amicizie per la Bilancia

9° Ariete: nella coppia e nella fortuna adesso non ci saranno novità che ci spingano a essere molto più dinamici. I risultati degli affari non saranno molto prolifici, di conseguenza avrete un po' di nervosismo in più in serata.

10° Bilancia: ora potrete recuperare qualche amicizia che si è andata a perdere nel corso del tempo. Intanto diminuiscono le possibilità di riavere i vostri guadagni. Le spese potrebbero aumentare nella serata. Ora potreste avere meno interazioni con la famiglia.

11° Gemelli: potreste sentire poco l'entusiasmo delle festività, ma non perderete mai la fiducia in voi stessi. La determinazione e la creatività possono subire un forte rallentamento, ma comunque durerà pochissimo.

12° Acquario: non vedrete l'ora di concludere questa prima parte di festività e questa giornata sarà un ultimo sforzo prima di tornare alla normalità. Vi sentirete meglio già in serata. La fortuna ora sarà in vacanza.