L'oroscopo della giornata di martedì 26 dicembre vede il pianeta Marte favorire gli Ariete, che saranno particolarmente energici, mentre Cancro ospiterà una stupenda Luna. Acquario dovrà avere pazienza nei confronti del partner, mentre per Scorpione sarà un ottimo momento sul fronte amoroso.

Oroscopo 26 dicembre segno per segno

Ariete: la giornata di Santo Stefano si rivelerà discreta. Sul fronte professionale potrete contare sul pianeta Marte in trigono, che porterà buone energie e idee per i vostri progetti. In amore la Luna sarà in cattivo aspetto, per cui attenzione al vostro modo di fare.

Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vede la Luna favorevole. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante godrete di un'intesa migliore con il partner. Nel lavoro ripartirete molto bene con le vostre mansioni, senza però sforzarvi troppo. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo discreto. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ma il vostro rapporto con il partner non sarà così male. Sul fronte professionale sarà un periodo impegnativo, ma per questa volta non sarete tenuti a dare sempre il massimo. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il rapporto con la vostra fiamma si rivelerà davvero piacevole, movimentato e ricco di momenti interessanti.

Per quanto riguarda il lavoro avrete una discreta cura dei vostri progetti con risultati incoraggianti. Voto - 8️⃣

Leone: Venere in quadratura sarà un pessimo cliente nei vostri confronti. Questo Santo Stefano non sarà particolarmente intrigante, per cui attenzione al vostro modo di fare. Nel lavoro sarà possibile mettere insieme progetti di ottimo livello grazie a Marte e Mercurio favorevoli.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì all'insegna delle emozioni grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Cuori solitari o meno, sarà il momento giusto per godere di un legame profondo con la vostra fiamma. In ambito lavorativo dovrete rivedere la vostra strategia professionale, visto che Marte e Mercurio saranno sfavorevoli.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sottotono. Il rapporto con la persona che amate non attraverserà una crisi, ma dovrete essere pazienti nei suoi confronti. In ambito lavorativo Marte e Mercurio vi permetteranno di esprimere bene il vostro potenziale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un martedì eccellente in campo amoroso. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie agli influssi benefici della Luna e Venere. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata produttiva con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo più coinvolgente in amore ora che la Luna non sarà più opposta. Con il partner ci sarà una buona complicità, che vi permetterà di trascorrere questa giornata di festa in serenità.

Nel lavoro potrete contare su Marte e Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in opposizione dal segno del Cancro non sempre sarete così affiatati con il partner. Venere sarà ancora favorevole, ma sarà molto importante non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, anche se farete fatica a distinguervi. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale sottotono a causa di Venere in quadratura. Questa giornata non sarà particolarmente romantica per il vostro rapporto, ma cercherete di dimostrare maturità nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi e sempre sul pezzo, in grado di mettere insieme ottimi risultati.

Voto - 6️⃣

Pesci: giornata intrigante dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere favorevoli. Sarà un buon momento per dedicare del tempo verso la persona che amate e godere di momenti davvero affiatati. Nel lavoro alcune idee non saranno particolarmente proficue, ma state dimostrando tanto impegno per cercare di emergere. Voto - 7️⃣