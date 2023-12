L'oroscopo dell'amore di gennaio 2024 prevede la presenza del pianeta Venere nella costellazione del Sagittario, che potrebbe portare un periodo di forti rivoluzioni positive. Per il Leone si aprirà un momento di rinascita sia di coppia che individuale.

L'oroscopo di gennaio per i sentimenti: romanticismo alle stelle per Toro

1° Sagittario: sarà un mese di rivoluzioni in amore. Un incontro potrebbe chiudere un capitolo della vostra vita e aprirne un altro, regalandovi una marea di emozioni. Per le coppie datate si attende una risposta soddisfacente che possa essere per entrambe le parti fatta di romanticismo e passione.

Farete un passo in avanti molto significativo, che forse non dimenticherete mai.

2° Toro: romantici. Non vi preoccuperete di altro al di fuori dell'ambito sentimentale. Non rifiuterete per nulla al mondo le attenzioni che vi verranno rivolte, soprattutto se saranno sincere e senza doppi fini. Il primo mese dell'anno proseguirà con una bella atmosfera quieta e senza conflittualità. Entro la fine di gennaio riceverete una sorpresa emozionante.

3° Ariete: l'ambito passionale vivrà un momento di allegria, vivacità e una cooperazione in famiglia che molto probabilmente non avete visto spesso. Darete tutta la vostra gentilezza al partner per rendere il più semplice possibile la vostra relazione amorosa.

Grazie a qualche amicizia vivrete momenti di spensieratezza.

4° Leone: questo mese per il vostro segno dello zodiaco simboleggerà una rinascita. Nuove prospettive amorose potrebbero diventare degli approdi significativi per i vostri sentimenti. La famiglia vi porterà delle soddisfazioni immense, forse grazie al lavoro oppure allo studio.

Acquario meno sentimentale del solito

5° Vergine: fioriranno degli amori che potrebbero essere fonte di maturità. Arriverete a un passo molto importante con il partner, forse una convivenza che possa farvi conoscere meglio e che vi dia delle sorprese nell'immediato. Il rapporto con le amicizie potrebbe portarvi anche a una visione d'insieme che entro la fine del mese di gennaio potrebbe segnare l'inizio di un percorso molto emozionante.

6° Gemelli: l'entusiasmo nelle relazioni vi darà uno slancio che potrebbe portarvi ad avventure indimenticabili. Ora più che mai avrete la possibilità di confrontarvi più intensamente con la persona amata, in modo molto più semplice e allo stesso tempo responsabile. Con la famiglia avvertirete un senso di cooperazione utile e sincero.

7° Capricorno: avrete in mente una bella svolta in amore, che però avrà la necessità di essere preparata a dovere. Riscoprire le gioie della famiglia sarà un modo per rivalutarla al meglio, magari anche reintegrando qualcuno di importante all'interno della vostra quotidianità. Dovrete sempre e comunque essere selettivi, anche con qualche amicizia.

8° Acquario: l'amore sarà più mitigato nella vostra quotidianità nel corso di gennaio.

Avrete a cuore le faccende della famiglia, ma la tendenza verso una cura maggiore di voi stessi potrebbe farvi bene rispetto a come ridimensionate solitamente la vostra vita. Farete qualche amicizia senza impegno che vi farà divertire di tanto in tanto.

Bilancia estraneo all'amore

9° Bilancia: le questioni rilevanti per il momento non rientreranno nella categoria dell'amore e dei sentimenti. Però avrete una gentilezza di fondo che vi permetterà di essere sempre cordiali, nonostante non ci siano i presupposti per legarvi a una persona, soprattutto se siete single. La ricerca dell'amore sarà messa temporaneamente in pausa.

10° Pesci: per il momento cancellerete dal vocabolario personale la parola "amore".

Potrete finalmente capire quale sarà l'amicizia giusta per voi, a dispetto di qualcuna che ancora vorrebbe con voi dei contatti. Se c'è un partner nella vostra vita lo tratterete con la dovuta distanza.

11° Cancro: potrebbe essere difficile dedicarsi all'amore in questo momento, proprio ora che siete proiettati su altro. Avrete tempo di sperimentare la solitudine, ma non quella negativa, bensì quella che vi aiuterà a rigenerarvi. Se ci sono problematiche di coppia avrete la tendenza a separarvi da ciò che non vi fa stare bene.

12° Scorpione: l'ambito di coppia per voi è soltanto un lontano ricordo, soprattutto se vi siete separati in questo periodo. Potreste anche essere a corto di amicizie, ma preferirete la solitudine rispetto all'ipocrisia. Sicuramente anche in famiglia potrebbero esserci conflitti che sarà preferibile evitare.