Le previsioni dell'oroscopo dall'8 al 14 gennaio 2024, i nati sotto il segno dello Scorpione devono essere un po' più aperti e flessibili. I Vergine, invece, vivranno una piccola battuta d'arresto sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: momento un po' altalenante dal punto di vista professionale. Ci sono stati degli alti e bassi nell'ultimo periodo, ma nulla che non possa risolversi con un po' di tempo.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 gennaio vi esortano ad essere un po' più risoluti.

Evitate di perdervi in chiacchiere e di temporeggiare sul vostro futuro.

10° Ariete: le stelle vi invitano ad essere audaci. Non prendete sotto gamba delle faccende piuttosto serie ed importanti che riguardano le persone a voi care. Nel lavoro è necessario impegnarsi di più.

9° Capricorno: solamente se vi impegnerete e lavorerete tanto riuscirete a portare a casa dei risultati favorevoli. Questo vale sia per la sfera personale, sia per quella professionale, quindi, siate attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: dal punto di vista professionale ci sono delle belle novità in arrivo. In ambito sentimentale è meglio non essere troppo rigidi. Non fermatevi dinanzi le apparenze.

7° Gemelli: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le stelle vi invitano ad osare, e a liberarvi delle vostre inibizioni. Non siate troppo polemici e cimentatevi in nuove avventure.

6° Toro: le previsioni dell'oroscopo fino al 14 gennaio vi invitano ad essere audaci. In amore è importante osare e non restare fermi sulle vostre convinzioni.

Ricordate che cambiare idea è per le persone intelligenti.

5° Bilancia: le prossime giornate potrebbero essere caratterizzate da qualche contrattempo, ma non temete. Nel giro di poco tempo riuscirete a venire a capo di alcune faccende piuttosto intricate, che vi hanno dato il tormento.

Oroscopo segni fortunati della settimana dall'8 al 14 gennaio

4° in classifica Scorpione: cercate di essere un po' più obiettivi e di lasciarvi condizionare un po' meno dai vostri pregiudizi e convinzioni. Dal punto di vista sentimentale è necessario lasciarsi andare.

3° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera sentimentale. Chi è in procinto di compiere un passo importante, potrebbe ricevere qualche interessante soddisfazione.

2° Pesci: in amore siete un po' indecisi, mentre sul lavoro vi sentite piuttosto carichi. Non fermatevi dinanzi i piccoli ostacoli che la vita porrà sul vostro cammino. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze.

1° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo della seconda settimana di gennaio, i nati sotto questo segno devono cogliere al volo delle occasioni, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale.