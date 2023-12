L'oroscopo dal 18 al 24 dicembre 2023 è pronto a svelare il destino di tutti i segni zodiacali. Le stelle consigliano alla Vergine di essere meno critica nei confronti degli altri, mentre i Pesci non dovrebbero perdersi troppo nel mondo dei sogni ed essere più pratici e concreti.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana sarete invasi da un'ondata di creatività. È il momento perfetto per mettere in pratica le vostre idee più ardite. Tuttavia, attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dalla vostra impulsività; potreste rischiare di trascurare dettagli importanti.

Leone (23 luglio - 22 agosto): sarete al centro dell'attenzione questa settimana. La vostra energia magnetica attirerà l'interesse degli altri, ma dovete fare attenzione a non cadere nell'egoismo. Mantenete l'equilibrio tra la vostra sicurezza e la considerazione degli altri.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): sarete in vena di avventura. Sia che stiate pianificando un viaggio o esplorando nuove idee, cercate la saggezza nelle vostre esperienze. Tuttavia, attenzione a non sottovalutare gli ostacoli; prendete decisioni informate.

I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): il Toro troverà stabilità e sicurezza questa settimana. È il momento perfetto per consolidare le vostre fondamenta, sia sul fronte personale che professionale.

Tuttavia, evitate l'ostinazione; cercate soluzioni flessibili per affrontare le sfide.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): le stelle illumineranno la vostra capacità analitica. Sarete in grado di risolvere problemi con facilità e precisione. Sfruttate questa intuizione per affrontare questioni che sono rimaste in sospeso da troppo tempo.

Tuttavia, fate attenzione a non diventare troppo critici, sia con voi stessi che con gli altri.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): i vostri sforzi saranno ripagati, e potreste raggiungere traguardi che avete a lungo inseguito. Mantenete la vostra determinazione, ma fate attenzione a non trascurare le relazioni personali nel perseguire il successo.

Simboli d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la comunicazione sarà al centro della vostra settimana. Esprimetevi con chiarezza e aprite il dialogo con coloro che vi circondano. Sarà un momento favorevole per risolvere malintesi e rafforzare legami importanti. Ma attenzione a non diventare troppo dispersivi; concentratevi su ciò che è veramente importante.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): sarete immersa in un'atmosfera di amore e armonia. Le relazioni saranno al centro della vostra attenzione, e potreste fare incontri significativi. Siate consapevoli però che l'eccessiva fiducia può portare a delusioni; valutate quindi tutte le situazioni attentamente.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): sarete guidati dalla sua intuizione.

Seguite il vostro istinto e siate aperti alle nuove prospettive che si presentano. Questa settimana potrebbe portare rivelazioni che cambieranno il corso della vostra vita. Comunque cercate di essere realisti e non lasciatevi trasportare troppo dalla fantasia.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (21 giugno - 22 luglio): sarete immersi in emozioni profonde. Dedicate del tempo per esplorare i vostri sentimenti e connettervi con le persone a voi care. La vostra sensibilità sarà una forza, non una debolezza. Ma attenzione a non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento; cercate un equilibrio tra la vostra interiorità e il mondo esterno.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): sarà una fase di trasformazione.

Abbracciate il cambiamento e lasciate andare ciò che non vi serve più. Sarà un periodo intenso ma rigenerante, portandovi a una nuova consapevolezza di voi stessi. Tuttavia non abbiate paura di chiedere supporto quando ne avete bisogno; il cambiamento può essere difficile, ma non dovete affrontarlo da soli.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): sarete avvolti da un'aura di ispirazione. Sfruttate la vostra creatività per realizzare progetti che vi stanno a cuore. La vostra immaginazione senza limiti vi condurrà verso risultati straordinari. Ma attenzione a non perdervi troppo nei sogni; cercate di tradurre le vostre visioni in azioni concrete.