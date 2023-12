L'oroscopo della settimana da lunedì 18 e domenica 24 dicembre prevede il sopraggiungere di giornate interessanti per i nati sotto al segno dell'Ariete, anche i Pesci possono finalmente recuperare quanto perso nei giorni precedenti. Qualche tentazione può aggirarsi attorno al segno della Bilancia, mentre delle note di agitazione possono cogliere di sorpresa il Cancro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'Ariete potrà finalmente immergersi in una settimana più che soddisfacente. Nuove responsabilità potrebbero ergersi all'orizzonte ed i più caparbi potranno sorridere tra le varie difficoltà.

Un nuovo rapporto lavorativo o la copertura di una nuova carica all'interno del proprio ambito di lavoro potrebbero destabilizzare, ma con un po' di pazienza e riorganizzazione si potranno riprendere in mano le redini della propria vita.

Toro - l'Oroscopo della settimana preannuncia l'avvicinarsi di quelle tanto attese "gioie" che non sempre sembrano voler portare gioia nelle giornate. Finora non si sono visti grandi miglioramenti in ambito lavorativo, ma per il semplice fatto che molti hanno preferito marciare verso obbiettivi già prefissati evitando di percorrere nuove strade. In questo periodo c'è bisogno solo di certezze e stabilità.

Gemelli - giornate ottimali giungeranno anche per il segno dei Gemelli, portando finalmente qualche sospiro di sollievo e non poca serenità.

Riuscire a rilassarsi, in un periodo come questo, non sarà affatto complicato, ma bisognerà scegliere attentamente le persone con cui voler trascorrere le festività natalizie. Allontanare i pensieri negativi aiuterà a raggiungere la serenità tanto ricercata.

Cancro - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la settimana che sta per sopraggiungere potrebbe farsi portatrice di una leggera agitazione.

Sistemare le situazioni lasciate in sospeso, risolvendo quel che c'è da risolvere, potrebbe essere una delle priorità per poter trascorrere in serenità le prossime festività. Circondarsi di persone amate si rivelerà non poco utile.

Leone - osservando l'ambito lavorativo si potranno notare buone notizie in avvicinamento, ma non sarà lo stesso all'interno della sfera sentimentale.

Gli impegni lavorativi potrebbero portare via più tempo del previsto, rendendo difficoltoso anche solo organizzare qualche gita fuori porta. Trascorrere del tempo con le persone amate non sarà semplice, eppure non tutti riusciranno a comprendere le varie priorità.

Vergine - nonostante il mese di novembre sia apparso più luminoso e prosperoso, le aspettative di un dicembre fatto della stessa pasta sono andate distrutte. L'oroscopo ha preannunciato cambiamenti già dalle prime settimane del nuovo mese e di vari impegni lavorativi hanno portato sin da subito ad una svolta non proprio positiva. Il modo di svolgere i compiti assegnati non sempre viene apprezzato e nonostante il raggiungimento degli obbiettivi c'è sempre qualcosa che non va.

Meglio stringere i denti e rilassarsi il più possibile durante i giorni di festa.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la Bilancia, come già specificato, potrebbe trovarsi costretta a fronteggiare quelle tentazioni che le ruotano attorno, cercando di resistere dall'imboccare strade non propriamente positive. Mantenere l'equilibrio ottenuto non sarà semplice, ma non potrà assolutamente essere considerata come un'impresa impossibile. La vicinanza del partner e delle persone amate si rivelerà utile per restare sulla "retta via".

Scorpione - l'oroscopo della settimana preannuncia il sopraggiungere di un periodo importante per tutte quelle persone che, fino ad ora, hanno gettato semi e curato ciò che è germogliato.

Raccogliere i frutti del proprio lavoro porterà qualche soddisfazione in più, ma solo se le vittorie conquistate saranno condivise con le persone care.

Sagittario - il segno zodiacale in questione ha avuto modo di fronteggiare situazioni apparentemente impossibili da superare, eppure è riuscito a collezionare vittorie laddove temeva di perdere. Mettere nel proprio bagaglio culturale i vari insegnamenti permetterà al Sagittario di sfruttare quanto imparato nel momento del bisogno. Il periodo in questione sarà tranquillo e fortunato.

Capricorno - gli astri hanno deciso di assumere una posizione ottimale elargendo il proprio favore al segno zodiacale in questione. Un oroscopo favorevole, quindi, è quello che si palesa per la settimana compresa tra lunedì 19 e domenica 23 dicembre 2023.

I buoni propositi sono ben accettati, specialmente se ci si mette in moto per raggiungere quanto prefissato per il nuovo anno.

Acquario - riuscire a riorganizzare le proprie idee, oltre che i propri impegni, non sarà semplice. Qualcuno può ritrovarsi a dover fronteggiare situazioni poco piacevoli e non preventivate, cercando di non mettere a repentaglio quei rapporti interpersonali che non molto facilmente hanno trovato il giusto equilibrio. Fermarsi un attimo a rifletterà si rivelerà utile.

Pesci - arrivano buone notizie. Il segno avrà finalmente la possibilità di recuperare non solo le energie fisiche e mentali, ma anche i rapporti che stavano per essere persi nel dimenticatoio. Grazie agli affetti sarà possibile mantenere stabile quell'equilibrio che con tanta difficoltà è stato creato.