Una nuova giornata sta per cominciare. L'assetto planetario permette di individuare le principali influenze degli astri sui dodici segni zodiacali. L'oroscopo di venerdì 24 aprile ha in serbo tantissime novità. Il lavoro, l'amore e la socialità hanno priorità assoluta, ma c'è spazio anche per le riflessioni interiori e i timori.

Il Cancro e i Pesci dovranno assolutamente lavorare sulla loro autostima perché appariranno un po' insicuri, mentre. L'Ariete e il Leone, invece, saranno attivi e flessibili.

Oroscopo di venerdì 24 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vorrete restare in un angolo a guardare la vita degli altri. Sarete attivi e pronti a farvi carico di responsabilità importanti. Non vacillerete neanche per un istante perché sarà questa la formula che vi permetterà di restare concentrati.

Toro: la persona amata potrebbe farvi soffrire un po'. Non sarà il caso di allarmarvi, ma sottovalutare la situazione potrebbe avere degli effetti collaterali spiacevoli. L'oroscopo del giorno vi consiglia di parlarne chiaramente e di non mettere in secondo piano il lavoro.

Gemelli: gli amici vi vedranno come un punto di riferimento importantissimo. Non li deluderete affatto. Al contrario, con il vostro modo di fare riuscirete a coinvolgere proprio tutti.

Proporrete attività divertenti e originali, capaci di catturare l'attenzione.

Cancro: vi metterete alla ricerca di un nuovo punto di riferimento. Vi sentirete un po' disorientati e la mancanza di autostima potrebbe trasformarsi in un problema complesso. L'oroscopo del giorno vi consiglia di circondarvi di persone degne di fiducia.

Leone: sarete al centro dell'attenzione. Il partner avrà occhi solo per voi. Sarà romantico e presente durante tutta la giornata. Anche gli amici vi terranno in grande considerazione. Le loro parole saranno in grado di farvi sentire apprezzati e di scaldarvi il cuore.

Vergine: deciderete di dedicarvi a un nuovo progetto. Non starete più nella pelle e avrete fretta di vedere i risultati.

Sarà una cosa solo vostra, che cercherete di mantenere nascosta. Non avrete voglia di coinvolgere gli amici o la famiglia, almeno per ora.

Bilancia: dal punto di vista sentimentale, non sarete molto fortunati. Avrete difficoltà a instaurare una relazione stabile. Per fortuna, potrete rifarvi sul posto di lavoro. Sarete sicuri di voi stessi e attenti a ogni singolo dettaglio. Nessuno riuscirà a mettervi con le spalle al muro.

Scorpione: cercherete in tutti i modi di distinguervi dalla massa. Vorrete farvi notare sul posto di lavoro perché sarete stanchi di non essere considerati. Potrete vantare di avere grandi capacità, sia gestionali che organizzative. Si riveleranno davvero utili.

Sagittario: non sarete molto interessati all'amore.

Vorrete raggiungere il benessere personale e dedicarvi ai vostri hobby. Riuscirete a conciliare tutto e a sorprendere il prossimo. In famiglia, la situazione sarà abbastanza tranquilla ed equilibrata.

Capricorno: cercherete di stare alla larga dai litigi. Non avrete alcuna intenzione di essere coinvolti in situazioni spiacevoli. Ricoprirete il ruolo di mediatori e, in caso di necessità, sarete disposti anche a fare un passo indietro per calmare le acque.

Acquario: sarete sempre pronti ad aiutare il prossimo, ma tenderete a prendervi poca cura di voi stessi. Questo potrebbe rendere la giornata più difficile del previsto. Sarà importante apportare dei piccoli cambiamenti per evitare di rimetterci.

Pesci: avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. In caso contrario, l'insicurezza potrebbe prendere il sopravvento. Avrete tante risorse da sfruttare, soprattutto nell'ambito creativo. Dovrete solo trovare il modo giusto per farcela.