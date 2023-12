L'oroscopo di venerdì 29 dicembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Non tutti i profili useranno lo stesso approccio. Ci sarà chi sfrutterà la sua energia per raggiungere determinati obiettivi e chi al contrario si lascerà trascinare dalla pigrizia. Per esempio lo Scorpione e i Pesci saranno molto amichevoli, mentre il Toro sarà un po' confuso.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 dicembre e la classifica dei segni dal primo al dodicesimo posto.

La classifica del 29 dicembre secondo l'oroscopo del giorno

Ariete (1° posto): presterete attenzione ai dettagli. Rimarrete concentrati sul vostro lavoro perché non sopporterete l'idea di sbagliare. Otterrete dei buoni risultati e anche la stima del vostro capo. Questo, tuttavia, non toglierà del tempo prezioso alla famiglia.

Sagittario (2° posto): avrete un controllo invidiabile. Non perderete mai la calma, neanche nelle situazioni più complesse. Saprete gestire i problemi lavorativi e, anche nella vita sentimentale, apparirete aperti al dialogo. Questo approccio sarà quello vincente.

Scorpione (3° posto): i vostri consigli saranno davvero speciali. Cercherete di trasmettere determinate idee agli amici, in modo da poterli aiutare a superare alcuni ostacoli.

Esse, nella maggior parte dei casi, saranno più che apprezzate. Ovviamente, dovrete valutare bene la situazione.

Pesci (4° posto): avrete tanta voglia di condividere gli ultimi accadimenti con gli altri. Non avrete alcuna vergogna. Proverete a essere voi stessi e a mettere al primo posto gli affetti più cari. Sarete circondati da persone affini al vostro carattere.

Non vi deluderanno.

Toro (5° posto): in ambito sentimentale, apparirete un po' confusi. Non saprete bene come comportarvi. Non prenderete la decisione sbagliata, ma saprete di poter fare qualcosa in più per gestire il rapporto. Alcuni consigli saranno in grado di fare la differenza.

Leone (6° posto): sarete turbati. Dovrete digerire ancora alcune parole.

Non sarà facile, ma non vi lascerete abbattere. Proverete a riprendere il controllo della situazione, concentrandovi sulle passioni di vostro interesse. Il relax giocherà un ruolo importante.

Acquario (7° posto): non sarete affatto contenti del rapporto con il partner. Ci saranno delle cose che non vi piaceranno. Potrete ancora correre ai ripari, ma sarà necessaria la collaborazione della persona amata. In caso contrario, non farete alcun progresso.

Bilancia (8° posto): non avrete alcun problema a vestire i panni del prossimo. Gli altri, però, faranno fatica a indossare i vostri. Non vi sentirete capiti, né dalla famiglia né dagli amici. Cercherete una via di fuga, ma vi scontrerete solo con ulteriori ostacoli.

Gemelli (9° posto): apparirete un po' freddi nei rapporti interpersonali. Avrete bisogno di maggiore sostegno per esprimere totalmente i vostri sentimenti. Non sarà un obiettivo impossibile da realizzare. Dovrete solo mettere in secondo piano alcuni schemi.

Capricorno (10° posto): vi farete prendere dallo sconforto. Farete fatica ad affrontare alcune situazioni. Tenderete a perdere la concentrazione e a evitare determinati pensieri. Questo, però, non vi aiuterà ad aumentare la vostra consapevolezza.

Vergine (11° posto): sarà necessario essere prudenti nel rapporto con gli altri. Potreste non riuscire a controllare le emozioni. Le parole avranno un peso importante che, in alcune situazioni, potrebbe essere anche distruttivo.

Attenzione a non esagerare.

Cancro (12° posto): vorrete essere ascoltati dal prossimo. Avrete tante cose da dire, ma vi sembrerà di avere poca voce in capitolo. Insisterete con le persone sbagliate. Dovrete selezionare individui più attenti, empatici e affettuosi. Noterete subito la differenza.