L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio è pronto a valutare le sette giornate in arrivo. Il periodo esaminato mostra un solo vincitore assoluto, seguito da pochi altri fortunati valutati quasi al suo pari. Nella fattispecie parliamo dell'Acquario (voto 10). A tenere il passo del segno privilegiato dalle effemeridi, Leone (voto 9), Vergine (voto 8) e Bilancia (voto 8), favoriti certamente dalla buona sorte.

A seguire le previsioni zodiacali della settimana fino al 19 gennaio.

I segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La settimana dal 13 al 19 gennaio si prospetta dinamica e sufficientemente stimolante per il segno.

Nonostante un avvio un po’ sottotono, con lunedì che richiederà uno sforzo maggiore per mantenere alta la motivazione, la situazione migliorerà progressivamente. Martedì sarà una giornata complessa, dove la pazienza e la determinazione faranno la differenza. Mercoledì porterà con sé un clima più disteso, utile per recuperare energia e riorganizzarsi. Giovedì sarà uno dei giorni migliori, grazie a un cielo favorevole che favorirà le relazioni e la risoluzione di questioni pendenti. Venerdì, il giorno top, offrirà occasioni importanti, sia sul lavoro che nella sfera personale. Sabato regalerà momenti di serenità e di introspezione, mentre domenica chiuderà la settimana con equilibrio e armonia.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 17 gennaio;

venerdì 17 gennaio; ★★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 gennaio;

★★ martedì 14 gennaio.

♉ Toro: voto 6. La settimana per il Toro sarà caratterizzata da alti (pochi) e bassi (abbastanza). Lunedì si aprirà con una certa pesantezza, richiedendo concentrazione e uno sforzo extra per portare a termine i compiti programmati.

Martedì sarà più produttivo e offrirà la possibilità di recuperare terreno, soprattutto in ambito lavorativo. Mercoledì sarà una giornata particolarmente positiva, con ottime prospettive per portare avanti progetti lasciati in sospeso. Giovedì e sabato saranno giorni favorevoli per consolidare relazioni personali e per dedicarsi ad attività che stimolino la creatività.

Venerdì, invece, sarà più faticoso, con qualche piccolo imprevisto da gestire con calma. Domenica si concluderà con un’energia positiva, perfetta per ricaricare le batterie e godersi il tempo libero.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e sabato 18;

★★★ venerdì 17 gennaio;

★★ lunedì 13 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. Periodo simile a montagne russe, con giornate di grande energia intervallate da momenti di riflessione. Lunedì partirà in modo discreto, con la possibilità di sistemare alcune questioni pratiche. Martedì sarà uno dei giorni migliori: favoriti i rapporti interpersonali e le attività legate alla comunicazione. Mercoledì e venerdì manterranno un andamento stabile, con la possibilità di ottenere buoni risultati sul lavoro.

Giovedì porterà un clima positivo per affrontare decisioni importanti. Sabato, però, sarà piuttosto impegnativo: l'umore potrebbe risentire di una certa stanchezza accumulata. Domenica si concluderà in modo sereno, ideale per pianificare la settimana successiva e concedersi del meritato relax.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 14 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17;

★★★ domenica 19 gennaio;

★★ sabato 18 gennaio.

♋ Cancro: voto 5. Se non proprio tutti, sicuramente più di qualcuno vivrà una settimana impegnativa, con situazioni quasi al limite da gestire con attenzione. Lunedì sarà la giornata migliore, grazie a un cielo che favorirà il raggiungimento di piccoli traguardi.

Martedì, venerdì e il fine settimana presenteranno un clima abbastanza positivo, utile per concentrarsi su questioni pratiche e per rivedere alcune dinamiche relazionali. Mercoledì sarà particolarmente complicato, con tensioni che potrebbero emergere sia sul lavoro che nella vita privata. Giovedì richiederà pazienza e una buona dose di autocontrollo per evitare conflitti inutili. Sabato e domenica saranno giornate più distese, adatte per recuperare energia e ritrovare serenità nelle relazioni familiari.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 13 gennaio;

★★★★ martedì 14, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 gennaio;

★★ mercoledì 15 gennaio.

♌ Leone: voto 9. Ottimo periodo messo in preventivo dalle stelle.

Più di qualcuno tra voi sarà protagonista in molti ambiti. Lunedì inizierà con una forte energia che consentirà di affrontare con successo qualsiasi compito. Martedì sarà il giorno top: il cielo porterà grandi opportunità, soprattutto per chi desidera avanzare sul lavoro o consolidare relazioni importanti. Mercoledì e giovedì saranno giornate favorevoli per prendere decisioni rilevanti e per mettere in pratica nuove idee. Venerdì, sabato e domenica regaleranno momenti di grande armonia e soddisfazione, sia nella sfera professionale che affettiva. Il Leone sarà capace di trasmettere sicurezza e positività a chi gli sta vicino, diventando un punto di riferimento per amici e colleghi..

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 14 gennaio;

martedì 14 gennaio; ★★★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19.

♍ Vergine: voto 8.

La Vergine potrà contare su una settimana proficua, con un’ottima combinazione di energia e determinazione. Lunedì sarà un giorno positivo, ideale per risolvere questioni lasciate in sospeso. Martedì richiederà maggiore pazienza, ma sarà comunque una giornata utile per riflettere e riorganizzarsi. Mercoledì e sabato saranno particolarmente positivi: il cielo favorirà i rapporti personali e la realizzazione di obiettivi concreti. Giovedì, giorno top, porterà una ventata di freschezza e ispirazione, perfetta per dare slancio ai progetti più ambiziosi. Venerdì e domenica chiuderanno la settimana con serenità, permettendo di bilanciare le esigenze lavorative e personali con successo.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno giovedì 16 gennaio;

giovedì 16 gennaio; ★★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18 e domenica 19;

★★★ martedì 14 gennaio.

Gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Da lunedì a domenica il frangente si prospetta interessante, con momenti particolarmente intensi sul piano emotivo e sociale. Lunedì sarà una giornata produttiva, ideale per mettere in ordine progetti lasciati a metà e ristabilire priorità personali. Martedì, invece, richiederà attenzione e una gestione equilibrata delle emozioni, soprattutto in ambito lavorativo, per evitare incomprensioni. Mercoledì e giovedì porteranno una ventata di energia positiva: gli astri favoriranno la creatività, rendendo questi giorni perfetti per dare il massimo nelle collaborazioni o per trovare soluzioni innovative.

Venerdì e sabato regaleranno un clima sereno, con momenti di svago e intimità per chi vive una relazione o vuole rafforzare legami familiari. Domenica sarà il giorno top, con un'atmosfera armoniosa e la possibilità di concludere la settimana con soddisfazione, soprattutto grazie a piccoli traguardi personali e professionali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 19 gennaio;

domenica 19 gennaio; ★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★ martedì 14 gennaio.

♏ Scorpione: voto 6. Settimana altalenante, in cui sarà importante mantenere la calma per affrontare le situazioni con lucidità. Lunedì inizierà in modo stabile, con opportunità per rivedere priorità e progetti.

Martedì e mercoledì saranno i giorni migliori, con il favore delle stelle che regaleranno intuizioni brillanti e occasioni per rafforzare i rapporti interpersonali. Giovedì sarà una giornata dinamica, ma potrebbe emergere una certa stanchezza emotiva: sarà fondamentale concedersi dei momenti di pausa per ricaricare le energie. Venerdì, il giorno meno favorevole, potrebbe portare qualche piccolo imprevisto o ritardo: sarà utile mantenere un atteggiamento positivo. Sabato sarà più disteso, ma senza particolari picchi. Domenica chiuderà la settimana con un’energia più armoniosa, permettendo di trovare equilibrio nelle relazioni e nei progetti personali.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ sabato 18 gennaio;

★★ venerdì 17 gennaio.

♐ Sagittario: voto 7.

In arrivo giornate dinamiche, con una partenza in grande stile. Lunedì sarà il giorno top, grazie a un’energia straordinaria che favorirà il raggiungimento di obiettivi personali e professionali. Martedì e domenica saranno altrettanto positivi: il cielo regalerà momenti di ispirazione e armonia nelle relazioni. Mercoledì e sabato offriranno un clima sereno e produttivo, ideale per dedicarsi a progetti che richiedono concentrazione e creatività. Giovedì, però, sarà il giorno più complicato: alcune difficoltà potrebbero emergere sul lavoro o in ambito emotivo, richiedendo pazienza e una gestione attenta delle situazioni. Venerdì porterà un'atmosfera più leggera, ma senza particolari sviluppi. Nel complesso, sarà una settimana in cui l’equilibrio tra energia e riflessione consentirà di ottenere buoni risultati.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 13 gennaio;

lunedì 13 gennaio; ★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ venerdì 17 gennaio;

★★ giovedì 16 gennaio.

♑ Capricorno: voto 6. Periodo interessato da un andamento instabile, con momenti di grande produttività alternati a fasi più riflessive. Lunedì inizierà in modo discreto, senza particolari sviluppi. Martedì e giovedì saranno giornate favorevoli, perfette per dedicarsi ai propri obiettivi professionali con concretezza e determinazione. Mercoledì, giorno top, offrirà occasioni importanti per chi cerca nuove opportunità o vuole consolidare risultati raggiunti. Venerdì sarà positivo per le relazioni personali, con un clima disteso e armonioso. Sabato sarà ideale per ritagliarsi del tempo per il relax o per dedicarsi a hobby creativi. Domenica, invece, sarà più complessa: potrebbe emergere un senso di insoddisfazione o di stanchezza emotiva. Sarà fondamentale concedersi un momento di introspezione per ritrovare il giusto equilibrio.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ lunedì 13 gennaio;

★★ domenica 19 gennaio.

♒ Acquario: voto 10. Settimana eccellente per l’Acquario, che si prepara a essere protagonista di momenti intensi e gratificanti. Lunedì offrirà un avvio energico e produttivo, con opportunità per realizzare obiettivi a lungo termine. Martedì e venerdì saranno giornate ideali per rafforzare relazioni personali e professionali, grazie a un cielo che favorisce il dialogo e la comprensione reciproca. Mercoledì sarà il giorno top: il supporto degli astri porterà ispirazione e risultati concreti, soprattutto per chi è impegnato in progetti innovativi. Giovedì e sabato regaleranno un clima sereno e stimolante, con possibilità di dedicarsi ad attività che nutrono la creatività. Domenica chiuderà la settimana con equilibrio, offrendo momenti di condivisione e relax in compagnia di persone care.

I prossimi sette giorni secondo l'Astrologia:

Top del giorno mercoledì 15 gennaio;

mercoledì 15 gennaio; ★★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e sabato 18.

♓ Pesci: voto 7. Settimana di buone prospettive, con momenti di introspezione e altrettanti di realizzazione pratica. Lunedì partirà con un’atmosfera distesa, utile per pianificare attività e riorganizzare impegni. Martedì sarà più impegnativo: sarà necessario affrontare alcune questioni con calma e chiarezza. Mercoledì porterà una fase di riflessione, ideale per fare il punto su obiettivi personali e relazionali. Giovedì e venerdì offriranno un clima positivo, con opportunità per consolidare legami e portare avanti progetti importanti. Sabato, giorno top, regalerà momenti di grande armonia, perfetti per godere del tempo libero o per vivere intensamente le relazioni. Domenica chiuderà la settimana in modo sereno, con un’energia equilibrata che aiuterà a ricaricare le batterie.

La graduatoria settimanale con le stelle: