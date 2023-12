L'oroscopo di mercoledì 6 dicembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. È presente anche una classifica che consente di confrontare la posizione del proprio profilo con quelle degli altri.

In particolare, la Bilancia sarà molto dolce con il partner, mentre il Leone non vorrà avere una nuova relazione. Il Capricorno crederà nel partner e la Vergine prenderà le distanze.

La classifica del 6 dicembre secondo l'oroscopo del giorno

Pesci (1° posto): potrete contare su una forza emotiva non indifferente. Sarete empatici verso gli altri e non vi tirerete mai indietro di fronte a una richiesta di aiuto. Il lavoro andrà per il meglio.

Cancro (2° posto): sarete consapevoli del vostro talento. Proverete a mettere in pratica le competenze apprese nell'ultimo periodo. Avrete successo sul lavoro, ma sarete interessati anche a una nuova relazione romantica.

Leone (3° posto): la solitudine non vi farà paura. Al contrario, userete questi momenti per coltivare i vostri hobby preferiti. Vi sentirete molto più sereni del solito. Inoltre, scoprirete di avere abilità inaspettate.

Ariete (4° posto): cambierete punto di riferimento. Avrete bisogno di introdurre delle novità all'interno della vostra quotidianità. sarete stanchi, infatti, di seguire sempre la stessa routine.

Bilancia (5° posto): ascolterete il partner con attenzione. Le sue parole avranno un forte impatto su di voi. Sarete pronti a cambiare idea su alcuni argomenti, ma rimarrete sempre fedeli a voi stessi.

Capricorno (6° posto): metterete il partner al primo posto. Vivrete un rapporto intenso, caratterizzato da amore, rispetto e sincerità. Nonostante questo, dovrete fare attenzione a non farvi influenzare da fattori esterni.

Scorpione (7° posto): attraverserete un momento difficile da decifrare. Farete fatica a inseguire i vostri sogni.

Metterete tutto in discussioni e rifletterete, concretamente, sulla possibilità di prendere un'altra strada.

Toro (8° posto): perderete la calma sul posto di lavoro. Non riuscirete a mantenere il controllo a causa di alcune incomprensioni. La vostra reazione, però, potrebbe essere un po' esagerata.

Acquario (9° posto): non vi sentirete ancora pronti a impegnarvi in una relazione seria. Sarà un momento un po' delicato per voi, anche sul posto di lavoro. L'Oroscopo vi consiglia di non bruciare le tappe.

Vergine (10° posto): smetterete di credere nel partner. Vorrete avere un dialogo aperto e sincero, senza interferenze. Solo dopo, deciderete cosa fare. Le discussioni e le incomprensioni non mancheranno.

Gemelli (11° posto): farete fatica a catturare l'attenzione della persona amata. Purtroppo, almeno per il momento, non riuscirete a colpire nel segno. Non vi piacerà stare al centro della scena.

Sagittario (12° posto): la situazione vi sfuggirà di mano. Non presterete attenzione ai dettagli e, di conseguenza, non riuscirete ad avere un quadro generale chiaro. Il partner non vi sarà di aiuto.