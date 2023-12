Il kitty cut sarà uno dei tagli di capelli più richiesti dell'inverno 2024. Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche l'irresistibile french bob. Adesso è arrivato il momento atteso da molte donne per scoprire le varie novità della stagione più fredda dell'anno.

Il kitty cut

I Tagli di Capelli della stagione invernale sono leggeri e ovviamente scompigliati. Tra le varie proposte si può optare per il kitty cut. Precisamente sulla chioma in questione sono presenti delle scalature molto marcate. Quest'ultime sono ideali per regalare un bel movimento.

La lunghezza del kitty cut può superare le clavicole o le spalle. Si tratta di uno stile francese e risulta essere molto naturale e ovviamente femminile. Inoltre, un'altra particolarità è quella che ringiovanisce ogni tipologia di volto e può essere sfoggiata dalle donne di ogni età.

Alcuni dettagli da scoprire: la giusta scalatura

Su questi tagli di capelli si può creare un meraviglioso laying proprio intorno al volto. La chioma in questione è a bassa manutenzione e inoltre lo styling è davvero veloce da creare. Il kitty cut può essere abbinato ai capelli mossi, lisci o ricci senza nessun problema: l'importante è scegliere sempre la giusta scalatura. Per rendere l'hairstyle più originale si può abbinare una curtain bangs da portare aperta sulla fronte; invece per uno stile più sbarazzino è perfetta una frangetta leggera e sfilata.

Sul kitty cut si possono realizzare anche delle nuove tonalità: si può optare per il cioccolato fondente, il rosso fuoco e il biondo miele. La lunghezza permette di realizzare facilmente una ponytail bassa o una treccia leggermente spettinata.

Altri tagli da copiare

Anche il french bob è sempre molto richiesto nei saloni di tutto il mondo.

La chioma si adatta facilmente a ogni tipo di lineamento e inoltre è facile da mantenere. La lunghezza del caschetto arriva al mento e sono presenti delle scalature leggere. Per impreziosire il french bob si può creare una frangia lunga e rigorosamente dritta. Sulla chioma si può optare per la tonalità biondo platino e sul davanti non possono mancare dei sottili ciuffi di colore fucsia.

La capigliatura può essere accostata a una frangia corta, pari e molto voluminosa: in questo caso si possono scegliere le tonalità ramate o il rosso ciliegia. In base alle varie esigenze di ogni donna, sul french bob si può optare per uno styling liscio o messy. Per un'appuntamento dell'ultimo minuto si può creare l'irresistibile effetto bagnato. Per realizzarlo basta pettinare all'indietro i capelli e applicare del gel o della schiuma.