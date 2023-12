L'oroscopo della giornata di domenica 17 dicembre prevede un Toro perspicace sul fronte professionale, ma poco attivo in amore, mentre Marte infonderà coraggio ai nativi Ariete. Vergine dimostrerà determinazione in quel che fa, mentre la Luna in Acquario porterà stabilità al segno d'aria. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 17 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 17 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna in sestile, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate.

Se siete single coltiverete nuovi rapporti con amore e rispetto. In ambito lavorativo Marte in trigono infonderà coraggio. Avrete buoni progetti in mente, ma dovrete sapere anche come trasformare in realtà queste idee. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere in cattivo aspetto vi metteranno in difficoltà, e renderanno questo periodo tra voi e il partner complicato. In campo professionale sarete piuttosto perspicaci grazie a Mercurio e Giove, in grado di gestire molto bene il carico di lavoro giornaliero. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario porterà maturità in voi secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Avrete maggiore cura della vostra relazione di coppia, nel tentativo di godere di un rapporto migliore con la persona che amate.

Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ciò nonostante non è ancora il momento di avere grandi ambizioni. Voto - 8️⃣

Cancro: una splendida Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione vi accompagnerà in questa giornata di domenica. Single oppure no, sarà un buon momento per provare a vivere un legame più profondo con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In campo professionale Mercurio sarà ancora contrario. Non tutti i vostri progetti andranno per il meglio, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Oltre a Venere, anche la Luna si troverà in cattivo aspetto. Ci saranno infatti alcuni problemi in famiglia o con il partner che faticherete molto a risolvere.

In ambito lavorativo dimostrerete buona volontà, ciò nonostante non sarà un periodo particolarmente proficuo. Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio e Giove in buon aspetto, dimostrerete una forte determinazione in quel che fate secondo l'oroscopo. Sul fronte professionale sarà possibile infatti mettere insieme buoni progetti. Attenzione però a non affaticarvi troppo considerato Marte in quadratura. In amore l'influenza positiva di Venere vi permetterà di godere di una relazione stabile, con momenti davvero appaganti insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di domenica che assumerà un valore piuttosto romantico per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, riuscirete a entrare in sintonia con la vostra fiamma, e riuscire a godere di momenti più significativi.

In campo professionale Marte porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura sarà necessario non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarà la giornata ideale per focalizzarvi interamente sui sentimenti considerato la Luna in quadratura. Certo, Venere vi darà una mano, ma con questo cielo non sarete sempre nelle condizioni più adatte per godere al meglio del vostro rapporto. In ambito professionale ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione a non prendervela troppo con comodo. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà un cielo sereno sopra di voi. Sul fronte sentimentale sarete aiutati dalla Luna in sestile per cercare di godere di un buon rapporto, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro Marte porterà buone energie, utili per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile grazie a Venere in sestile. Secondo l'oroscopo, riuscirete a godere di una relazione affiatata, in grado di superare anche piccoli momenti di difficoltà. In campo professionale godrete del sostegno di Mercurio, che porterà buone idee, evitando fastidiosi imprevisti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione porterà un po’ di stabilità nella vostra vita sentimentale in questa giornata di domenica. Sarà possibile cercare il dialogo con la persona che amate, e cercare di costruire un rapporto migliore. Nel lavoro Giove potrebbe portare qualche imprevisto, ciò nonostante riuscirete a cavarvela abbastanza bene.

Cercate solo di non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di domenica convincente in ambito sentimentale. Il pianeta Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, riempiendola di momenti davvero appaganti. In campo professionale sarà possibile ambire in alto grazie al sostegno di stelle come Mercurio, Giove e Saturno. Voto - 8️⃣