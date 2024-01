L'oroscopo del 10 gennaio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. La Bilancia dovrà sfruttare in pieno la giornata, mentre il Sagittario potrebbe avere un confronto con la persona amata.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbe non essere semplice per voi rapportarvi con la persona amata, questo potrebbe essere un vostro punto debole. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo cercate di mettere voi stessi al primo posto.

Toro: per quel che riguarda l'amore potreste avere un'occasione che non dovrete farvi scappare.

Il lavoro vi potrebbe mettere davanti ad un bivio, ora starà a voi scegliere la strada giusta.

Gemelli: sarete dell'idea di dedicarvi esclusivamente al relax e al vostro riposo, non sarà però male in serata uscire con gli amici. Il lavoro non presenterà grandi problematiche, a patto che saprete gestire alcuni momenti topici.

Cancro: ci potrebbero essere delle novità in ambito sentimentale, cercate di sfruttarle al meglio e di renderle davvero speciali. Alcune opportunità lavorative potrebbero farvi vacillare, riflettete con prudenza.

Leone: potrebbe non essere una giornata eccezionale sotto l'aspetto amoroso, qualche discussione potrebbe turbarvi. Anche sul lavoro potreste andare incontro a diverbi poco piacevoli, specialmente con alcuni colleghi zelanti.

Vergine: sotto l'aspetto sentimentale la giornata sarà frizzante e piena di iniziative che vi faranno sentire piuttosto vivi. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non pensare troppo alle conseguenze di una vostra decisione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ottime notizie per quanto riguarda l'amore, sfruttate in pieno questa giornata e non cercate alibi che non vi condurrebbero da nessuna parte.

Sul lavoro ci potrebbe essere qualche inciampo, cercate di venirne fuori con intelligenza.

Scorpione: la passione sarà un elemento importante che caratterizzerà la vostra giornata, pigiate sull'acceleratore e non guardatevi indietro. Il lavoro vi aiuterà a non pensare ad alcune faccende professionali che sono ancora irrisolte.

Sagittario: la persona amata potrebbe decidere di chiedervi conto di alcune cose che non le vanno affatto a genio, metteteci equilibrio e fermezza. Sul lavoro sarete in grado di gestire un progetto tutt'altro che semplice.

Capricorno: per quel che riguarda l'amore ci potrebbero essere delle soprese che non avevate affatto previsto, sfruttate il momento favorevole. Il lavoro vi renderà felici e potrebbe permettervi di avanzare di livello.

Acquario: non siate troppo frettolosi, la pazienza molte volte paga, soprattutto in campo sentimentale. Per quel che concerne il lavoro sappiate agire al momento opportuno, a volte potrebbe essere una questione di tempi.

Pesci: non mancheranno le emozioni e dovrete essere bravi a non tralasciare alcuni dettagli che potrebbero risultare fondamentali. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo siate maggiormente concreti.