L'oroscopo di martedì 9 gennaio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno non vedono l'ora di svelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni di loro si lasceranno cadere tra le braccia di Cupido, mentre altri assumeranno un atteggiamento meno rilassato. Per esempio, il Leone sarà schivo, mentre la Vergine apparirà creativa.

La classifica del 9 gennaio secondo l'oroscopo del giorno: i segni più fortunati

Vergine (1° posto): durante questa giornata utilizzerete tutta la vostra creatività.

Vi distinguerete dalla massa e sposterete il vostro talento verso un altro livello. Sarete fieri di voi stessi e non vi tirerete indietro di fronte ad alcuna proposta. Finalmente avrete modo di accedere al successo tanto desiderato.

Toro (2° posto): il rapporto con il partner sarà davvero indissolubile. Condividerete un legame speciale, caratterizzato da amore, rispetto e complicità. Vi metterete in gioco insieme, cercando di raggiungere nuovi traguardi. La vostra famiglia rimarrà molto sorpresa dei recenti sviluppi.

Acquario (3° posto): vi muoverete con sicurezza nell'ambiente circostante. Sarete pronti a conquistare le persone che vi staranno accanto. Sarete certi di potercela fare, soprattutto grazie al vostro fascino.

Un amico, in particolare, potrebbe attirare irrimediabilmente la vostra attenzione.

Capricorno (4° posto): non volterete le spalle all'amore. Al contrario, non potrete fare a meno di rincorrere le frecce di Cupido. Avrete tutte le intenzioni di conquistare una determinata persona. Per farlo, utilizzerete tutti gli strumenti a vostra disposizione.

La spontaneità, però, sarà l'elemento perfetto.

Scorpione (5° posto): ascolterete gli amici con grande attenzione. Avrete bisogno di un consiglio sincero e saprete che solo le persone care saranno in grado di darvelo. Non ve ne pentirete, ma dovrete trovare il modo per metterlo in pratica. L'istinto sarà un ottimo alleato.

Cancro (6° posto): la vostra empatia lascerà il posto a un atteggiamento diverso.

Sarete più concentrati su voi stessi anche se non riuscirete a mettere in secondo piano le persone amate. Tenderete a guardavi attorno con maggiore attenzione, notando ogni incongruenza.

La seconda parte della classifica: le previsioni zodiacali del 9 gennaio

Gemelli (7° posto): il lavoro vi inizierà a stare stretto. Sentirete il bisogno di avere una maggiore flessibilità. Non vi piacerà dover seguire sempre i soliti schemi. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di esternare con attenzione i vostri desideri. Non sarà il caso di sollevare un polverone.

Bilancia (8° posto): farete fatica a mantenere un determinato equilibrio. Tenderete a cambiare spesso idea, senza focalizzarvi su niente di certo.

Subirete dei rimproveri che non vi faranno affatto piacere. Sul posto di lavoro, potreste arrivare a perdere anche le staffe.

Pesci (9° posto): non sopporterete le prese in giro e gli scherzi. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a non comunicare più con il mondo esterno. Non avrete il coraggio di fornire una spiegazione perché avrete paura di peggiorare le cose. Solo gli amici più intimi vi comprenderanno.

Sagittario (10° posto): vi sentirete un po' spenti. Non avrete abbastanza energie per affrontare questa giornata. Vorrete riposare, senza lasciare la vostra abitazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non buttarvi troppo giù. Questo non vi aiuterà a superare il momento.

Leone (11° posto): non vorrete essere corteggiati. L'idea di iniziare un nuovo rapporto di coppia non vi piacerà affatto. Sarete schivi, poco collaborativi e distante. L'altra persona potrebbe innervosirsi. Metterete al primo posto il lavoro e la famiglia. Inoltre, avrete tanti altri obiettivi da realizzare.

Ariete (12° posto): avrete a cuore il benessere delle persone care. Purtroppo, non riuscirete a prendervene cura completamente a causa dei numerosi impegni lavorativi. Vorreste prendervi una piccola pausa, anche se saprete bene di trovarvi in un momento davvero delicato.