L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 gennaio. Sotto la nostra lente astrale al setaccio la giornata di inizio weekend, valutata in relazione ai segni della seconda sestina zodiacale. Pronti a scoprire chi avrà il massimo supporto stellare tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il primo giorno del nuovo weekend si preannuncia sufficientemente favorevole per voi del segno. Potreste finalmente ottenere risposte tanto attese, un vantaggio che potrebbe giocare a vostro favore. Provate a infondere nuova vitalità alla relazione di coppia, consci che qualcosa di significativo potrebbe accadere, magari anche l'inaspettato... Nel campo dei sentimenti, le cose andranno sorprendentemente bene. In questo periodo, sarete inclini a dispensare coccole e tenerezze al vostro partner. Grazie all'influenza della Luna, la relazione di coppia si rafforzerà più del previsto, colma di positività. Per i single, la vitalità rimarrà elevata e le energie saranno sufficienti, anche se in alcuni casi potreste trovarvi psicologicamente poco inclini ad un contatto fisico ravvicinato.

La serenità in famiglia dipenderà in gran parte dal vostro comportamento, quindi impegnatevi! Nel contesto lavorativo, terminata la fase difficile, inizierete a intravedere la luce alla fine del tunnel. Vi sentirete notevolmente sollevati e molto più propensi a collaborare con gli altri.

Scorpione: ★★★★★. Inizierà in positiva risalita questa fase conclusiva della settimana, coincidente con la ripresa del nuovo weekend.

Si prospetta infatti un sabato all'altezza dei vostri migliori auspici. Secondo le previsioni, per l'amore, gran parte delle situazioni evolverà in modo positivo: non lasciatevi scappare questo momento di serenità e passione, ma abbracciatelo intensamente, ne trarrete una felicità straordinaria! Per i single, il vostro desiderio di libertà vi renderà ancor più affascinanti agli occhi degli altri.

Se state emergendo dal vostro guscio, è evidente che avete una maggiore consapevolezza delle vostre esigenze, quindi trasformatele in opportunità; ok? Nel contesto lavorativo, anche qui si prospetta una giornata eccezionale. Il movimento delle entrate e delle uscite risulterà interessante: dovrete solo fare scelte lungimiranti, poiché il cielo vi offrirà ottime opportunità, ma non saranno eterne nel tempo.

Sagittario: ★★. Inizio weekend in calo, sotto i poco piacevoli auspici di astri non di parte. Nulla di positivo si prospetta all'orizzonte? Sarà o non sarà una giornata segnata da un totale "ko"? Certamente, non si tratta certo di una situazione favorevole! In amore, il vostro partner sembrerà più concentrato su se stesso che sulle vostre esigenze; dovrete trovare soluzioni, magari riflettendo attentamente su come agire.

Se accettate questo modo di comportarsi, va bene. Tuttavia, tenete presente che situazioni simili potrebbero ripetersi in futuro, quindi perché non essere preparati cercando di superare l'ostacolo? Per i single, l'amore non sempre è corrisposto, e questo sabato ve ne renderete amaramente conto. Forse dovreste evitare di fare ulteriori illusioni: tutti sappiamo che, in fondo, siete romanticoni sensibili... Sul fronte lavorativo dovrete fare buon viso a cattivo gioco. Affrontate con un sorriso gli imprevisti e le incomprensioni che incontrerete: c'è aria di tempesta nel rapporto con un collega.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza discreta, soprattutto per quanto riguarda le intricanti questioni sentimentali.

Le stelle, parzialmente benigne, promettono una positiva risalita, seppur lieve, nell'ambito amoroso, sia dal punto di vista erotico che dialettico. In amore, lasciate aperta la porta ai sentimenti, perché chi vi ama sinceramente ha il pieno diritto di entrare nella vostra vita. Datevi il permesso di cogliere solo il meglio dalla vostra relazione senza l'ossessione di creare qualcosa di perfetto. Per i single, qualcosa di misterioso sta accadendo nel panorama amoroso, ma non riuscite a capire bene cosa sia. Il fenomeno diventerà ancora più evidente in futuro: i sentimenti che provate per una persona, fino ad ora considerata solo un'amicizia, inizieranno a mutare lentamente, indipendentemente dalla vostra volontà.

Questo vi sorprenderà, suscitando in voi una certa inquietudine. Sul fronte lavorativo, non trascurate alcune opportunità. Solo nel lungo periodo si vedrà se ne sarà valsa davvero la pena.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrologiche per il primo giorno di weekend anticipano una giornata ricca di fortuna. Nel settore amoroso, il desiderio guiderà la scena con intensità: sarà un piacere lasciarsi travolgere dall'entusiasmo, pur mantenendo "certe precauzioni" sotto controllo. Le stelle prospettano una situazione promettente per chi ha questioni di coppia da risolvere. In generale, potrebbe essere necessario intensificare gli sforzi per affermare certe proprie opinioni. La calma naturale, insita nel segno, sarà un valido alleato.

Sarete in armonia con voi stessi e il vostro corpo, contribuendo così alla felicità vostra e del vostro partner. Per i single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere imminente, e sarete pronti a viverlo con grande trasporto. Approfittate delle esperienze passate per rimanere sempre autentici. Ricordate che l'elemento fondamentale per vivere serenamente una nuova relazione è la sincerità. Nel contesto lavorativo, potrebbero arrivare venti di novità. Con la socievolezza al massimo, avrete l'opportunità di avanzare proposte.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 13 gennaio, predice che il prossimo inizio weekend sarà estremamente favorevole per la maggior parte dei nativi. Secondo l'Astrologia, la giornata riceverà un'impetuosa scarica di energia stellare, rendendola immediatamente attraente e degna di essere vissuta appieno.

In molte circostanze, finalmente avrete la sensazione di essere completi e appagati. Si prospettano miglioramenti discreti nel rapporto sentimentale: finalmente potrete godere di quella calma e di quell'equilibrio tanto cercati insieme al vostro partner. Per i single, se avete appena concluso una relazione, questo non è il momento ideale per iniziare nuovi legami. Per gli altri, è un periodo favorevole per avviare nuove relazioni. A coloro indecisi diciamo di osare, purché le intenzioni siano basate sulla totale sincerità. Sul fronte lavorativo, vi aspetta un periodo eccezionale. Le previsioni di successo superano le aspettative, a condizione di affrontare ogni impegno con la giusta convinzione.