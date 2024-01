L'oroscopo del fine settimana che va dal 13 al 14 gennaio prevede un Sagittario amorevole e coscienzioso nei confronti del partner, mentre alcuni imprevisti potrebbero colpire i Cancro. Scorpione potrebbe essere irrequieto con il partner, mentre la Luna aiuterà i Gemelli.

Oroscopo fine settimana 13-14 gennaio segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana eccellente. Potrete contare su un cielo equilibrato e piacevole, con tante buone occasioni per costruire un rapporto solido con il partner. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio e sarete sicuri delle vostre scelte.

Voto - 9️⃣

Toro: periodo altalenante in campo amoroso. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbero esserci delle spiacevoli incomprensioni all'interno del vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro tutto procederà in modo lineare, ma non sempre i risultati saranno da primo della classe. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi darà una mano, ma con Venere in opposizione non sarà semplice vivere un rapporto affiatato. Dovrete avere pazienza e comprensione affinché tutto possa andare per il meglio. In ambito lavorativo potrete fare di meglio solo se dimostrerete impegno e una discreta umiltà in quel che fate. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale stabile.

In amore questo cielo non sarà particolarmente influente, il che vuol dire che il vostro rapporto andrà avanti grazie all'amore che provate per la persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti potrebbero subire dei rallentamenti o imprevisti con Mercurio sarà in opposizione. Attenzione al vostro modo di fare. Voto - 7️⃣

Leone: periodo discreto in amore grazie a Venere in trigono dal segno amico del Sagittario.

Di contro in questo weekend la Luna sarà in opposizione, non sempre potrete riuscire a venire incontro alle esigenze del partner. Sul fronte professionale sarete in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, ma attenzione a non avere troppa fretta di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario non sarete sempre così affiatati con il partner.

Nella giornata di domenica la Luna sarà in opposizione e potrebbe aggiungere ulteriori problemi al vostro rapporto. Nel lavoro sarete in grado di ottenere grandi risultati grazie a Marte e Mercurio in trigono dal segno amico del Capricorno. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole. Il rapporto con il partner sarà ottimo grazie a Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single sarete in grado di condividere al meglio le vostre emozioni con la vostra fiamma. In ambito lavorativo alcuni vostri progetti faticheranno a prendere il volo a causa di Marte e Mercurio negativi. Non tutte le decisioni potrebbero rivelarsi corrette. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe rendervi irrequieti nei confronti del partner.

Anche voi single dovrete fare attenzione al modo in cui esprimerete le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo produttivo con risultati spesso soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: godrete di un cielo davvero equilibrato. In amore potrete contare su Luna e Venere per vivere un rapporto davvero affiatato e coscienzioso. Anche voi single sarete più amorevoli e in grado di avvicinarvi alla vostra fiamma. Sul fronte professionale ci saranno interessanti opportunità che dovrete essere in grado di gestire. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva. Ci sarà un buon equilibrio nella vita sentimentale che sarà ricca di momenti tutto sommato piacevoli.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio arriverà nel vostro cielo e vi aiuterà a ottimizzare bene i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedono Luna e Venere in buon aspetto. Con il partner ci sarà una splendida intesa, che vi permetterà di portare avanti il vostro rapporto. Sul fronte professionale troverete nuove idee da sviluppare, ma sarà necessario non essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario faticherete a essere amorevoli nei confronti del partner. Domenica la Luna vi darà una mano, ma non sarà facile entrare in sintonia con l'anima gemella. Sul fronte professionale ve la caverete bene grazie a Marte e Mercurio in trigono. Con il giusto impegno potrete provare a mettere insieme idee migliori. Voto - 6️⃣