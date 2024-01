L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 gennaio. Sotto i nostri riflettori astrali il filotto zodiacale rappresentato da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A essere valutata la giornata di martedì, che per tanti rappresenta la ripresa delle normali attività dopo la recente pausa legata alle festività di fine anno. Ansiosi di mettere in chiaro i segni fortunati e quelli in probabile difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. La giornata si preannuncia in salita, sotto l'etichetta stressante del "sottotono". Le previsioni indicano una mancanza di dialogo, forse accompagnata da inutili battibecchi. In ambito amoroso, esaminate obiettivamente situazioni personali o familiari incerte, cercando velocemente una soluzione. Se siete in una relazione stabile, tenete a mente che i silenzi e le lamentele continue non sono il rimedio migliore per mantenerla in salute. Per i single, potrebbe essere una giornata di rimpianti, in cui vi prendete a male non solo con voi stessi ma anche con persone non colpevoli. Quello che state vivendo è una conseguenza delle vostre azioni o della vostra inazione...

Approfittate dell'occasione per ascoltare il vostro cuore e imparare ad amarvi di più. Nel campo lavorativo, la giornata si preannuncia sotto tono, caratterizzata da stanchezza e nervosismo.

Scorpione: ★★★★. Martedì si prospetta abbastanza positivo per il segno, sempre che non si riattivi quel briciolo di negatività spesso in agguato.

Nell'ambito sentimentale, la presenza della Luna nel campo del Sagittario invita a lasciarsi andare e a godere la giornata senza preoccupazioni. State riacquistando fiducia nel futuro, con il sostegno di coloro che vi sono vicini non avrete difficoltà. Se siete single invece, vi sentirete protetti da persone care e qualcosa di piacevole potrebbe realizzarsi nei prossimi giorni.

Attualmente, state sfruttando il favore di una positiva configurazione astrale che, prima o poi, porterà fortuna in tutto ciò che riguarda il vostro cuore. Sul fronte lavorativo, un rinnovato spirito nell'approcciare certe situazioni sarà fonte di energia. La Stella della Terra vi spronerà a continuare a cercare senza mai fermarvi. Ambite al massimo e lo otterrete! Non ascoltate chi vi consiglia di accontentarvi, ma seguite sempre e solo il vostro istinto.

Sagittario: ★★★★★. La giornata in questione potrebbe essere davvero vincente, certamente pronta a sfornare qualcosa di buono a molti di voi del segno. In amore, gli astri vi sosterranno. Non mancheranno l’entusiasmo e il calore di una vita affettiva intensa e variegata.

In coppia, chi da tempo è legato sentimentalmente, potrà ritrovare pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione. Sarà una splendida giornata in cui riceverete molte soddisfazioni. Le conferme che aspettate da tempo regaleranno momenti felici. Single, l'intrigo e l'avventura, a cui pochi di voi sanno resistere, potrebbero avere un fascino particolare. La serata quindi, sarà un invito a mettere alla prova il vostro potere di seduzione. Nel lavoro, giorno molto interessante che vi metterà in grado di prendere la vita di petto. Vi imporrete sulla realtà che vi circonda con grande impeto!

Oroscopo e stelle del 9 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata inizierà bene per molti, tuttavia, a metà o verso la fine, potrebbero presentarsi inattesi intoppi.

Tranquilli, riuscirete a superarli con successo! Parlando di amore, una configurazione astrale vivace renderà la giornata allegra e spensierata. Questo favorirà la pace e la risoluzione delle tensioni, nel caso in cui ne abbiate con la persona amata. Dopo ogni piccolo disaccordo, il periodo favorirà il buon dialogo. L'intesa e la fantasia solleveranno l'umore. Single, molti di voi si concederanno una giornata all'insegna del benessere, circondandosi solo di volti amici. Questi momenti sereni rinvigoriranno anima e spirito. Sul fronte lavorativo, sarete particolarmente creativi e avrete intuizioni da mettere in pratica: un'improvvisa idea potrebbe risultare addirittura provvidenziale. Sfruttate queste opportunità per incrementare gli affari, agevolare gli scambi e favorire le collaborazioni.

Acquario: ★★★★★. Martedì si presume possa essere una giornata al di sopra della media, convincente e positiva. Se in certi momenti avvertirete incertezze, le stelle saranno al vostro fianco. In ambito amoroso, l'atmosfera sarà molto positiva soprattutto per le coppie: molti potranno godersi una giornata pacifica e serena con il proprio partner. La Luna regalerà sensazioni piacevoli e un senso di sicurezza. La volontà di accontentare tutti, specie la famiglia, sarà evidente, portandovi vicino a chi amate. Siate ottimisti e godetevi il tempo con i vostri cari, i soli capaci di donare il vero benessere interiore. Per i single, nel campo delle amicizie si potranno verificare fatti inattesi ma assai piacevoli, magari grazie a una precedente vostra azione a riguardo.

Sarà sicuramente un buon giorno, ottimo per realizzare alcuni desideri che avete tenuto riposto nel cassetto dei sogni. Sul fronte lavorativo, la creatività sarà amplificata dalle influenze astrali del periodo. Potreste elaborare azioni da tenere in serbo per il momento giusto.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 9 gennaio, vede questa parte della settimana lievemente in stallo. In generale molte situazioni potrebbero essere legate a uno strano "sottotono". Secondo le effemeridi sul segno, riguardo amore e affini, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo sulla retta via, se ce ne fosse bisogno: questi ultimi tempi sembrano promettere bene, anche se in alcuni casi qualcosa si è perso per strada!

In verità, si tratta solo di un momentaneo smarrimento, sicuramente passeggero e assolutamente risolvibile: passerà in fretta, a patto di non preoccuparsi più del necessario. Single, potreste vedere tutto in maniera critica e dubbiosa, poco ma sicuro. Nel lavoro, assolutamente da evitate tutte quelle situazioni poco chiare o capaci di mettervi alle strette. Ogni tanto, sappiate dire anche un bel "no": rifletteteci sopra!