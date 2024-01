L'oroscopo della giornata di lunedì 8 gennaio prevede un forte desiderio di libertà per i Pesci in cerca di avventure, mentre Leone mostrerà una forte espansività nei confronti del partner. Sagittario sarà in grado di cogliere nuove opportunità e dare inizio a nuovi percorsi professionali, mentre Acquario potrà vivere una vita equilibrata.

Oroscopo dell'8 gennaio segno per segno

Ariete: giornata serena ed equilibrata. Questo cielo vedrà stelle favorevoli come Venere, Mercurio e la Luna in trigono e vi faranno vivere al meglio questo periodo. In amore ci sarà intesa con la persona che amate.

Sarete sempre in fermento nel tentativo di dare vita a un rapporto magico. Nel lavoro avrete sufficiente cura dei vostri progetti, ottenendo spesso risultati in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali stabili. Inizierete la settimana con un certo ottimismo, anche se questo cielo non sarà del tutto influente. Con il partner ci sarà una bella sintonia. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie e voglia di fare, utili per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complicata. Venere in opposizione non vi darà tregua e sarà necessario fare qualcosa per riuscire a recuperare terreno. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete sempre considerare eventuali imprevisti.

Voto - 6️⃣

Cancro: prima giornata della settimana nel complesso valida. In ambito amoroso il rapporto con il partner si rivelerà sufficientemente romantico con una discreta intesa. Se siete single la vostra vita quotidiana andrà avanti, ma non escludete eventuali colpi di fulmine. In ambito lavorativo Marte opposto potrebbe rallentarvi, tuttavia cercherete sempre di esprimere tutto il vostro potenziale.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale eccellente. Con la Luna e Venere in buon aspetto sarete particolarmente espansivi nei confronti del partner, ma anche voi single non rinuncerete a dolci emozioni. Nel lavoro avrete molto da fare e le soddisfazioni non mancheranno se saprete come gestire le vostre risorse. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà un lunedì particolarmente appagante, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto.

In amore dovrete avere più interesse nei confronti del partner e comprendere cosa potete fare per essere felici insieme. In campo professionale Marte in trigono vi darà una mano, ma con Mercurio in quadratura non tutti i vostri progetti riusciranno alla perfezione. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì ampiamente godibile. Sarete aiutati dalla Luna e da Venere in sestile, che riempiranno la vostra vita sentimentale di emozioni. Sarà il momento giusto per mostrare il vostro lato migliore. In ambito lavorativo prenderete le giuste decisioni per i vostri progetti, ma con Marte in quadratura attenzione a non sciuparvi troppo. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali discrete. Con il partner ci sarà una discreta armonia e non mancheranno momenti di romanticismo.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo sarete in grado di cogliere nuove opportunità professionali. Potreste dare inizio a un nuovo percorso in grado di darvi importanti soddisfazioni. Sul fronte amoroso Luna e Venere in congiunzione illumineranno il vostro rapporto. Se siete single nutrirete buone emozioni e apprezzerete la compagnia degli altri. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile. Questo cielo sarà piuttosto clemente nei vostri confronti e vi permetterà di vivere un rapporto sereno e salutare. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tutti i presupposti per riuscire a mettere insieme buoni progetti grazie anche al supporto di Marte.

Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un lunedì equilibrato. Godrete di un cielo stellato per mettere in mostra le vostre emozioni e vivere momenti davvero affiatati con la vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete sufficiente cura dei vostri progetti, centrando spesso i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale non all'altezza delle aspettative. Il vostro desiderio di libertà si farà sentire particolarmente, ma dovrete valutare quanto le vostre azioni possano incidere sulla vostra relazione. In campo professionale Marte vi darà una mano dal segno del Capricorno. Di contro potreste non avere chiaro quale direzione prendere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣