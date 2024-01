Le previsioni dell'oroscopo del 9 gennaio invitano gli Ariete ad essere attenti, specie in amore. Per quanto riguarda i Gemelli, invece, bisogna essere più propositivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: le stelle vi invitano ad essere fedeli alle vostre idee e a non perdervi in chiacchiere. In amore è importante non sottovalutare i piccoli segnali, altrimenti le conseguenze potrebbero essere impegnative.

11° Pesci: l'Oroscopo del 9 gennaio vi invita a concentrarvi di più sui vostri obiettivi futuri. Non guardate al passato, specie se esso non può più tornare.

Dal punto di vista finanziario ci vuole attenzione.

10° Gemelli: in ambito sentimentale è necessario essere più propositivi. Non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo, ma apritevi a nuove esperienze e nuovi momenti di goliardia.

9° Bilancia: non fermatevi alle apparenze, e cercate di essere più attenti alle esigenze del partner. Anche in amicizia è necessario essere attenti, in quanto degli equilibri potrebbero spezzarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in ambito sentimentale è necessario essere cauti. In questo periodo potreste essere un po' troppo vulnerabili, quindi, non prendete delle decisioni affrettate.

7° Cancro: siate creativi e fantasiosi, soprattutto in amore.

La routine è la prima nemica di un sano rapporto di coppia, quindi, cercate di dare sempre il massimo per creare situazioni nuove.

6° Toro: ci sono delle novità che riguardano l'amore. Esse, però, potrebbero provenire dal vostro passato, quindi, guardatevi le spalle. Nel lavoro, invece, è importante aprirsi verso nuovi orizzonti.

5° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 9 gennaio vi esortano ad essere più onesti, in primis con voi stessi. In amore dovete essere aperti e sentirvi liberi di mettervi in gioco, specie se siete single da tanto.

Oroscopo segni fortunati del 9 gennaio

4° in classifica Acquario: in amore è necessario darsi da fare. Ci sono delle faccende i sospeso che andrebbero affrontate al più presto, specie se riguardano la sfera burocratica.

3° Vergine: buon momento per quanto riguarda le emozioni. Cercate di tenere a freno l'istinto che, in certi casi, potrebbe portarvi a commettere qualche errore di valutazione.

2° Sagittario: secondo l'oroscopo del 9 gennaio dovete essere intraprendenti. Soprattutto dal punto di vista professionale è necessario essere concentrati e proiettati sul futuro.

1° Scorpione: cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino a breve. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità, quindi, è bene tenere gli occhi aperti.