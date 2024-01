L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 gennaio. Sotto analisi i segni della seconda sestina dello zodiaco in vista della giornata di giovedì, curiosi di sapere quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Pronti a spiccare il volo? Preparatevi per una giornata imbevuta di positività, che abbraccerà diverse sfere della vita.

Nell'ambito amoroso, il periodo si preannuncia ricco di momenti profondamente passionali, da condividere con chi amate. Potreste travolgere qualcuno con la vostra passione o commuoverlo con la vostra dolcezza. Un'atmosfera serena si diffonderà tra voi e una persona speciale, quindi è il momento perfetto per manifestare tutto il vostro fascino. La Luna vi sorriderà, facilitando la comprensione con chi vi interessa. Finalmente, potrebbe giungere una notizia capace di dare una svolta significativa a situazioni rimaste in sospeso. Vi occorrerà molta tranquillità e, fortunatamente, sta per arrivare proprio quella. Potrete così tirare un sospiro di sollievo e godervi la vita in serenità. Sul fronte lavorativo, sarete dinamici grazie a Mercurio: il dialogo con i colleghi si rivelerà proficuo.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo del prossimo giovedì vi invita a mantenere un atteggiamento positivo mentre vi avvicinate alla conclusione di questa settimana. Potrebbe succedere, contro la vostra volontà, di perdere quell'aura di serietà che solitamente caratterizza il vostro modo di essere. Tuttavia, questo potrebbe tradursi in un aumento della simpatia verso di voi, creando un equilibrio nell'approccio alle relazioni.

I vostri sforzi professionali saranno applauditi, rendendovi particolarmente flessibili e brillanti. Potreste sperimentare un leggero affievolirsi della vostra consueta agilità a metà pomeriggio, ma sarà solo temporaneo. Una breve pausa sarà sufficiente a recuperare lucidità e motivazione. Per quanto riguarda l'amore, un consiglio: evitate di gettarvi in avventure superficiali o senza prospettive a lungo termine.

Cercate invece la vostra anima gemella, dedicando i vostri pensieri a una connessione più profonda e significativa. Se siete in coppia, la fase di stanchezza che avete vissuto in questi giorni sembra destinata a dissolversi: date un piccolo impulso alla relazione per rianimarla.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 gennaio prospetta una giornata assai soddisfacente, all'altezza delle aspettative. Dedicatevi a selezionare gli impegni futuri e a individuare gli interessi che meritano tempo e spazio. Una persona amica sarà pronta a mettere la propria esperienza a disposizione per supportarvi nelle scelte. Nel campo dell'amore, si respira già un'atmosfera di armonia all'interno della relazione di coppia.

Approfittatene per esprimere i sentimenti con tutto l'affetto e il calore che vi contraddistingue (dato il vostro carattere esplosivo come segno di Fuoco). Date luce ai vostri sentimenti più autentici, deliziando con qualche bella novità la persona che avete scelto come compagna di vita. Venere vi aprirà le porte a un presente romantico, passionale e travolgente. Voi single vi sentirete più affascinanti: qualcuno sarà piacevolmente colpito dalla vostra bellezza. Nel lavoro, Saturno, favorevole come mai prima, vi assisterà nel completare le attività con estrema facilità e celerità.

Oroscopo e stelle del 4 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un giovedì che promette di essere discretamente positivo.

Tutto sembrerebbe procedere alla grande, grazie alla Luna che transita nel segno della Bilancia, se non fosse per quel vostro caratterino tutto pepe: potrebbe rendervi un po' scontrosi e persino diffidenti. Possibili dissensi e momenti di incomprensione potrebbero affiorare nella coppia a causa di gelosie o sospetti infondati. È prudente evitare decisioni affrettate in questi frangenti. Nel lavoro, gli spostamenti, gli affari e i rapporti di collaborazione potrebbero presentare complicazioni. È consigliabile astenersi dall'assumere decisioni cruciali o fare scelte importanti in questa fase. Nell'ambito amoroso, potreste sperimentare un briciolo di inquietudine a causa di timori, anche se infondati, che potrebbero deviarvi dalla vostra rotta abituale.

Evitate di ingaggiare battaglie con la persona amata, perché in tal caso rischiereste di uscirne sconfitti anziché trovare una soluzione costruttiva.

Acquario: ★★★. L'oroscopo del 4 gennaio prevede un periodo un po' sottotono. In amore, sarà importante mantenere il controllo della situazione in famiglia e con il partner poiché si preannuncia un clima burrascoso. Soprattutto se avete figli adolescenti, richiederanno tutta la vostra calma e comprensione. State tranquilli, perché con il sostegno di coloro che vi circondano, riuscirete a superare brillantemente questa fase. Non preoccupatevi troppo per eventuali momenti di nervosismo che potrebbero manifestarsi nella vostra routine quotidiana: saranno solo passaggi temporanei destinati a risolversi nei giorni a venire.

Se in passato vi siete sentiti indefessi e imbattibili, è giunto il momento di riconoscere che la situazione è mutata. È possibile che abbiate spesso la sensazione di stanchezza e, forse, sarebbe opportuno dedicare una giornata al relax per recuperare le energie. Sul fronte lavorativo, un'atmosfera grigia potrebbe generare malumori, rendendo quasi inevitabile un conflitto con un collega.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 4 gennaio, indica che la realizzazione di buona parte dei vostri desideri si preannuncia semplice. Grazie al sostegno della Luna, nel pianeta amico della Bilancia, arriveranno incontri fortunati e opportunità da non lasciarsi sfuggire. Una volta conclusa la giornata lavorativa, non lasciatevi sopraffare dall'inerzia e approfittate del tempo libero per muovervi e fare attività fisica.

Dimostrerete grande abilità nel gestire situazioni conflittuali sul lavoro, riuscendo magari a risolvere eventuali divergenze. Ottimi risultati si profilano anche per coloro che si trovano ad affrontare esami o prove impegnative. Nell'ambito amoroso, il desiderio di amare e di essere amati sarà la forza trainante che vi spingerà a cercare una maggiore intesa e complicità con il partner. Ponete maggiore attenzione ai desideri e alle necessità di chi vi sta accanto quando si tratta di questioni di cuore. Non fermatevi un attimo, ma fortunatamente le stelle promettono un'abbondante dose di energia.